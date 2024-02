Rueda: «Vox no sacará ni un escaño, esos votos no servirán para nada y la izquierda lo celebrará mucho»

El presidente de la Xunta y candidato a la reelección por el PP, Alfonso Rueda, dice que Vox no es su «preocupación principal, ni muchísimo menos». Pero, al mismo tiempo, reconoce que los votos que acaparen los de Abascal en Galicia el 18F son una piedra en el camino para el objetivo del PP de revalidar su mayoría absoluta. «Esos votos no servirán para nada y la izquierda lo celebrará muchísimo», afirma Rueda en la entrevista con el director de OKDIARIO, Eduardo Inda.

P.- ¿Vox le puede fastidiar esa quinta mayoría absoluta consecutiva al Partido Popular?

R.-A medida que se acercan las elecciones, las encuestas confirman lo que llevo tiempo diciendo, que Vox no tiene ninguna posibilidad de obtener escaño, ninguna. Para lograr representación en el Parlamento gallego es necesario alcanzar un mínimo del 5% de los votos, y ninguna encuesta otorga a Vox más del 2,5-3% en cada provincia. Así que son votos que no van a servir para nada y, por lo tanto, la izquierda los va a celebrar muchísimo.

P.- La gente de Vox, sus demóscopos, dicen que el escaño que esperan obtener en La Coruña sería un escaño que no le quitaría al PP, sino al Bloque.

R.- Yo, como no soy especialista en demoscopia, lo que digo es que Vox se va a presentar en Galicia, no va a obtener representación y esos votos pueden hacer perder el voto útil si a nosotros nos falta algún diputado por el cómputo de los restos.

P.- Ha dicho antes que le preocupa que Vox le pueda restar votos necesarios para lograr la mayoría absoluta. ¿Le preocupa Democracia Ourensana?

R.- Bueno, entiendo lo de Vox. No me preocupa, no es mi preocupación principal ni muchísimo menos.

P.- Pero si saca un 2% o un 3%…

R.- A mí me preocupa muchísimo más tener los 38 escaños que necesito y si puede ser alguno más. Y, por lo tanto, no puedo estar preocupado por lo que va a hacer Vox, porque también tengo que estar preocupado por lo que hace el Bloque, el PSOE… Yo tengo que estar preocupado por pedir a la gente que me apoye mayoritariamente y con eso le contesto también la pregunta sobre Democracia Ourensana, que sólo se presenta en una provincia. Es un partido de ámbito municipal que se presenta a unas elecciones autonómicas. Ya lo hizo otras veces y nunca obtuvo representación. Vuelvo a decir que mi intención y mi objetivo, y mucho más en la provincia de Orense, donde hemos tenido siempre un apoyo muy grande de más del 50%, es repetir ese apoyo, y creo que lo vamos a hacer.

P.- Y si al final usted no tiene la mayoría absoluta, ¿señalará con el dedo a Vox y a Democracia Ourensana?

R.- Mire, yo sinceramente no tengo un plan B. Yo quiero esa mayoría absoluta, necesito esa mayoría absoluta para poder seguir haciendo lo que estamos haciendo en Galicia, para no tener que estar dependiendo de otros que tienen programas absolutamente contrarios. Ese es mi objetivo. No me planteo otra cosa. No estoy pensando en pactos. Nuestro esquema de gobierno, lo que queremos hacer es esa estabilidad que queremos en Galicia, ese no traer los líos que estamos viendo en el resto de España necesita una mayoría absoluta.

P.- ¿Y usted tiene miedo, si no logra la mayoría absoluta, de que perjudique tan gravísimamente al señor Feijóo que pueda provocar una crisis interna a nivel nacional en el Partido Popular?

R.- Yo creo que le voy a dar una gran alegría, sinceramente. Yo le voy a hacer la pregunta al contrario: si ganamos, ¿cree usted que sería un refuerzo para el partido a nivel nacional y por tanto para su presidente? Sin ninguna duda. Feijóo está aquí, nos ha echado una mano muy importante en la campaña, ha sido presidente de Galicia, ha ganado cuatro veces y, por lo tanto, otra victoria en Galicia sería fantástica, pero ya no por cuestiones personales o reforzarnos, sino porque sería un mensaje al resto de España y a ese intento descarado del PSOE de poner aquí otra sucursal, de montarnos una Cataluña o un País Vasco bis en el sentido de estar siempre sujeto a lo que digan los nacionalistas. Eso le tiene que salir mal y le va a salir mal.

P.- ¿Y usted, si tiene que pactar con Vox, que hará? Es decir, ¿si usted tiene 37 escaños y el señor Abascal tiene uno?

R.- Estoy seguro de que esa hipótesis no se va a dar.

P.- ¿Está seguro?

R.- A la vista de los datos demoscópicos, seguro. Hombre, en esta vida no hay nada seguro, pero a 15 días hay que hacer ya prospecciones de lo que puede pasar y, sinceramente, creo que esa circunstancia no se va a dar.