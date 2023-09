Llevan más de un año recorriendo las calles de Zaragoza, pero los zaragozanos siguen viendo con resquemor que un carrito robotizado se pasee por la acera como uno trabajador más. Algunos lo consideran un peligro de seguridad vial, otros como una amenaza a su puesto de trabajo. Nos referimos a los robots autónomos de la empresa Goggo Network, que han convertido a Zaragoza en la primera ciudad española en apostar por este servicio, siendo además una de las pioneras en Europa en ponerlo en marcha.

Estos «cacharros», como les llaman los zaragozanos, tienen el objetivo de convertirse en un complemento al servicio de reparto tradicional, a fin de descongestionar el tráfico al ir por la acera, y reducir la contaminación, porque estos vehículos son 100% autónomos. Sin embargo, precisamente la reticencia que presentan la mayoría de los ciudadanos a OKDIARIO es la cohabitación en las aceras, «no hacen mas que estorbar» se queja un ciudadano.

«A ver qué pasa con este cacharro que no para de ponerse en medio y algún despistado nos vamos a dejar las narices ahí», nos dice una señora. Otra viandante nos relata que los vehículos han ocasionado algún desperfecto en los escaparates de los negocios: «Alguno se les incrustó justo en el escaparate». «A todo vamos a llegar, cualquier día van a volar y nos llevarán», añade temerosa.

Las personas con movilidad reducida también lo perciben como una amenaza, es el ejemplo del testimonio de un señor minusválido en silla de ruedas, que compara estos vehículos autónomos que se desplazan por las aceras con los de movilidad personal: «Son igual que los patinetes encima de la acera, yo creo que tiene el mismo peligro para los viandantes, y ya si somos minusválidos, lo hemos fastidiado del todo».

Respecto a los los repartidores, muchos ven los robots como una amenaza directa a su puesto de trabajo. Además hay que tener en cuenta que esto solo es el principio de esta nueva tecnología de vehículos autónomos, ya que la empresa también cuenta con una división de automóviles de reparto autónomos, estilo furgonetas, con el propósito de desembarcar en Europa en horizonte muy cercano, como ya funcionan en China o algunos estados de EEUU.

«La tecnología nueva nos va a quitar el trabajo a las personas», opina un repartido de origen cubano. «Con la necesidad que estamos pasando y tanto que nos están apretando, uno tira la toalla. Están buscando tanta tecnología nueva, que la humanidad ya no va a trabajar y se van a quedar en casa, pero ¿si no trabajamos cómo vamos a comer ni a vivir?», denuncia el repartido.

En julio de 2022, se inició la prueba piloto de esta empresa en Zaragoza, obteniendo la primera licencia logística para robots autónomos en España. El proyecto se planteó en cuatro fases, con el fin de validar la seguridad, pero, sobre todo, de medir la aceptación pública, técnica y comercial. Su objetivo es alcanzar una flota de unos 80 robots operando en la ciudad.

En la primera fase, se realizó un mapeo del área inicial. Además los robots cuentan con una base de control en la ciudad, para poderlos manejar de forma remota, independientemente de que dispongan de sensores y estén dotados con autonomía.

Estos vehículos llegan a superar el ritmo medio de un ciudadano paseando, alcanzando los 5km por hora. Además pesan unos 40 kg y miden 80 centímetros de altura, teniendo una anchura de casi medio metro.

Goggo Network está fundada por dos socios. El argentino Martin Varsavsky, fundador de Jazztel y creador también de Overture Life, una empresa pionera en inventar un robot que permite congelar los óvulos y fecundar los embriones, sistema por el cual ha tenido a su séptimo hijo, en lo que llama dog food, es decir, probar él mismo lo que emprende. La otra cofundadora es la joven emprendedora Yasmine Fage, quien defiende que el coche particular será muy residual en el futuro.

Goggo Network actualmente tiene sedes en Madrid, Berlín y París. Además apuesta por el vehículo autónomo, con la intención de diversificar el servicio de reparto basado también en esta tecnología. En diciembre de 2019, logró captar 44 millones de euros de SoftBank y Springer Digital Venture, con la intención de comercializar sus robots de reparto. La empresa ya ha empezado a expandirse a otras provincias españolas, como en Madrid, siendo Alcobendas uno de los primeros municipios en dar luz verde.

El modelo de negocio de la start up Goggo Network está enfocado en lo que se conoce como business to business (B2B), es decir, un sector en el que la empresa establece una relación comercial con otra compañía para repartir sus productos. En Zaragoza, Pascual y Donuts acordaron contratar estos servicios de reparto autónomo.

Además de Zaragoza, Cambridge, Moscú o Hollywood, son algunos otras ciudades en las que es frecuente cruzarse con los robots repartidos por las calles. De momento, estos vehículos autónomos en pruebas, pese a estar equipados con una tecnología que permite reconocer los entornos urbanos, no han alcanzado una movilidad eficiente, como se aprecia en multitud de videos que circulan por redes sociales.

Hace unos días, saltaba una noticia Reino Unido de la CNN, en la que unos bomberos habían «ayudado» a unos «robots de reparto confusos», mientras luchaban contra un incendio en un edificio en Cambridge, después de estar obstruidos por las mangueras de agua.

En las redes sociales, también se hizo viral la semana pasada, un video grabado en Moscú, donde decenas de estos vehículos robots repartidores recorrían en línea el parque de Gorky. Una imagen que podría reproducirse también en Zaragoza, si se lograra el objetivo inicial de esta start up: desplegarse una flota de 80 vehículos eléctricos de reparto.

Si bien, en la capital maña, la indignación de los ciudadanos no ha llegado a mayores, en Hollywood se han difundido videos en los que los viandantes han reaccionado violentamente contra los robots repartidores, incluso asaltándolos en pleno reparto.

Delivery robots attacked on the streets of Hollywood pic.twitter.com/Kwc8VEK34T

— Everything you need to know (@Everything65687) September 18, 2023