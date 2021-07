La líder de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, ha utilizado este lunes el fallecimiento de la artista italiana Raffaella Carrá para atacar, de forma velada pero evidente, al alcalde José Luis Martínez- Almeida.

Minutos después de conocerse la triste noticia de la muerte de Carrá, responsable de éxitos intemporales como «Para hacer bien el amor», Maestre mostraba su pesar, no sin aprovechar la oportunidad para lanzar una pulla a su principal adversario político.

Así, recordaba la visita de Carrá a Madrid en 2017 con un vídeo en el que aparece elaborando la bandera del arcoíris que colgó el Gobierno municipal de entonces, liderado por Manuela Carmena, en la fachada del Palacio de Cibeles, sede del Consistorio madrileño.

Cuando Raffaella Carrà vino a Madrid en 2017, quiso participar en la elaboración de la bandera arcoíris gigante que colgamos en Cibeles. Una triste pérdida para quienes amamos la música, la fantástica fiesta y la libertad. pic.twitter.com/RydwyPHsKD — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) July 5, 2021

Una bandera que este año no ha ondeado en el Ayuntamiento de Madrid porque una sentencia del Tribunal Supremo no lo permite, una razón que no le ha valido a la izquierda que ha atacado ferozmente a Almeida por este motivo.

Tanto es así, que el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero relacionaba el asesinato este fin de semana de un joven homosexual en La Coruña con el hecho de que el Ejecutivo municipal madrileño no haya colgado la bandera LGTBI.

A ver si alguien me explica a qué Dios le rezan los de @VOX y los que les secundan cuando asesinan a alguien por su odio a los homosexuales. Piensa @AlmeidaPP_, que si hubieras colgado la bandera LGTBI en el ayuntamiento, el asesinato de Samuel habría sido un poco más dificil. pic.twitter.com/PhuPA4eRPS — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) July 4, 2021

El propio Almeida salió el domingo al paso de esta acusación, asegurando que «sólo una mala persona puede banalizar un asesinato de odio». También ha recordado que en política «no todo vale».

Muere Carrá a los 78 años

Raffaella Carrà, una de las artistas más grandes de la historia de Italia, ha fallecido este lunes 5 de julio a los 78 años. Sergio Lapino ha sido el encargado de dar a conocer la noticia, a través del reconocido medio italiano ‘La República’.

“Nos ha dejado. Se ha ido a un mundo mejor, donde su humanidad, su inconfundible risa y su extraordinario talento brillarán por siempre”, ha manifestado.