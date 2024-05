Ridícula concentración de sindicatos afines a Sánchez que pretendían hacer un escrache al Gobierno de Milei

Entre 30 y 40 personas se han manifestado este jueves frente a la embajada argentina en contra del Gobierno argentino que preside Javier Milei. Era una concentración que estaba promovida por sindicatos afines al gobierno de Pedro Sánchez, en este caso, Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT), junto a la asociación Argentina Soberana.

Una protesta que estaba convocada a las 19:00 horas, pero ha comenzado a las 19:20 horas, ya que nadie se había acercado hasta esa hora al lugar de encuentro. Veinte minutos más tarde ha finalizado tras leer varios argumentos en contra del gobierno de Milei. Bajo el lema «¡La patria no se vende!». Los representantes de cada sindicato han leído un pequeño manifiesto, que no ha durado más de 15 minutos. Una de las organizadoras ha reiterado en varias ocasiones que «nunca hay que entrar al trapo con la derecha, los odiadores, no les vamos a hacer caso. Si alguien nos dice algo, bloqueamos», decía entre aplausos de 10 personas.

«¡El 18 y 19 de este mes estará aquí este impresentable, que no voy a nombrar!», gritaba agitado un espontáneo que ha salido a dar un pequeño discurso. Haciendo referencia a la visita de Javier Milei en el evento que convoca Vox Europa viva 2024.

Esta marcha ha coincidido con unas manifestaciones convocadas por los sindicatos en Argentina contra una serie de reformas laborales, entre las que también se incluyen las privatizaciones de empresas. En concreto, la Confederación General del Trabajo (CGT) ha anunciado un parón general para el jueves. Se trata del segundo en los pocos meses de Gobierno de Milei, que ha cortado el grifo de las subvenciones públicas a los sindicatos. Subvenciones que, por el contrario, se han multiplicado en España con Sánchez en el poder.

Mientras uno de los portavoces de los sindicatos estaba leyendo un manifiesto, un joven que pasaba por la calle de la embajada argentina se ha parado y ha dicho: «A Javier Milei lo hemos votado los argentinos, por algo será»; inmediatamente, la treintena personas que estaban concentradas han comenzado a chillar «¡fascista, fascista!».

Asociación kircherista

Argentina Soberana, la asociación que también estará en la manifestación a la que acudirá UGT y CCOO contra Milei, está presidida, según su propia página web, por Cecilia Denis, que se describe en sus redes sociales como activista de Podemos en Tetuán, un barrio de Madrid.

La propia organización confirma en su página que se agrupa alrededor de la «convicción de apoyar las políticas nacionales y populares impulsadas desde 2003 hasta 2015 en Argentina por Néstor y Cristina [Kirchner]», principales exponentes del movimiento izquierdista del kirchnerismo.

Entre sus actividades, se muestran actuaciones contra «el Gobierno neoliberal de [Mauricio] Macri», mandatario argentino no peronista que presidió el país entre 2015 y 2019. «Nos sumamos, ya en el 2019, a la campaña del Frente de Todos de la mano de Alberto [Fernández] y Cristina». «Festejamos el triunfo de nuestro espacio político y confiamos en el retorno de la esperanza a nuestra patria», reconocían en su página web la asociación con la que marchará UGT y CCOO.