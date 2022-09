Los Reyes eméritos, Juan Carlos I y Sofía, acudirán al funeral de la Reina Isabel II de Inglaterra. Zarzuela ha informado de que «los Reyes han aceptado la invitación» que se había trasladado a los eméritos y que la Casa del Rey estaba «a la espera de que les sea comunicada por don Juan Carlos y doña Sofía su decisión personal». Horas después, la Casa del Rey volvía a informar de que Don Juan Carlos y Doña Sofía han comunicado «su intención de atender la invitación cursada».

Este lunes, tras recibir la invitación verbal del Foreign Office británico, en la que se hacía llegar a las delegaciones diplomáticas las invitaciones para el sepelio, la Casa del Rey informó a los medios de que dejaba en manos de los padres de Felipe VI la decisión de acudir.

Según el comunicado de Zarzuela, «la Embajada de España en el Reino Unido recibió ayer domingo una nota verbal del Foreign Office británico en la que se hace llegar a las delegaciones diplomáticas de Bélgica, Dinamarca, Países Bajos y España las invitaciones para el funeral por la Reina Isabel II el próximo lunes día 19 y actos paralelos programados».

Falta por ver ahora si los Reyes eméritos acudirán al funeral como ex jefes de Estado -tal como han sido invitados- y en consecuencia dentro de la delegación española o si optarán por hacerlo a título personal por la relación que mantuvieron con la soberana fallecida. De optar por la primera opción, eso haría que Juan Carlos I fuera como representante del Estado y, muy probablemente, se tenga que sentar junto a su hijo durante los actos, en una foto que desde su huida de España en 2020 Zarzuela ha tratado de evitar.

Hoy lunes, tras un fin de semana de rumores y especulaciones, y después de recibir la invitación formal que la Casa del Rey remitió al ex jefe del Estado y su esposa, Zarzuela ha dejado en manos de los padres del Rey la decisión personal de acudir o no al funeral de Isabel II. La Casa Real ha tomado esta decisión, haciéndola pública, horas después de transmitir el periodista Carlos Herrera en Cope su voluntad de acudir. Una estrategia, según fuentes cercanas al monarca, de meter presión a su hijo para que no le impidiera viajar a Londres.

Desde que se conoció la muerte de Isabel II, la semana pasada, también se pusieron sobre la mesa las causas judiciales que Juan Carlos I tiene abiertas en Reino Unido tras las denuncias de su ex amante Corinna. Según ha podido confirmar este periódico, el Rey emérito no tendrá problemas legales si pisa Inglaterra esta semana para acudir a los funerales. Hasta octubre el ex jefe del Estado no tiene que rendir cuentas ante la justicia británica.