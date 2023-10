El rey Felipe VI ha subrayado este martes el «sometimiento al Derecho» en pleno desafío de la amnistía con motivo de su discurso por la jura de la Constitución de la princesa Leonor. En una intervención en el Palacio Real, donde ha seguido la ceremonia tras la jura en el Congreso de los Diputados, el monarca ha enfatizado que «el sometimiento al Derecho constituye, Leonor, una exigencia para la Corona y todas las instituciones del Estado», incluido aquí el Gobierno ahora en funciones de Pedro Sánchez.

Así, horas después de producirse la foto del número tres del PSOE, Santos Cerdán, con el prófugo de la Justicia Carles Puigdemont en Bruselas, estas palabras del Rey Felipe VI cobran especial sentido. «La observancia de la ley, el respeto a la independencia y a la separación de poderes y la vigencia del Estado de Derecho son los pilares esenciales de toda democracia representativa y, por ello, la garantía de la libertad y de los derechos de los ciudadanos», ha afirmado el monarca en el brindis en el Palacio Real.

Además, el Rey ha advertido a su hija que la «aceptación del sistema parlamentario supone el reconocimiento de las Cortes Generales como la institución que, con plena legitimidad, representa al pueblo español, en quien reside la soberanía nacional». «Un pueblo del que emanan todos los poderes del Estado y que ostenta el poder de decisión sobre todos los asuntos de la vida colectiva de nuestro país», ha recalcado el jefe del Estado.

Se da la circunstancia de que Pedro Sánchez se presentó a las elecciones generales del pasado 23 de julio sin llevar la amnistía a los golpistas en su programa electoral. Es más, la negó en campaña. Y ahora quiere ser investido presidente a cambio de esta cesión histórica a los encausados por el 1-O que pone en tela de julio el Estado de Derecho en España. De ahí que el PP de Alberto Núñez Feijóo haya exigido a Sánchez que convoque elecciones para someter su plan de amnistía para los golpistas al escrutinio de todos los españoles.

En este contexto, Felipe VI ha recordado las palabras -para él una «guía» de sus funciones- que le dirigió, antes de prestar su juramento como Príncipe heredero hace casi 38 años, el entonces presidente del Congreso, el socialista Gregorio Peces-Barba, quien dijo entonces: «Con el juramento que vais a prestar estáis simbolizando vuestro sometimiento al Derecho, vuestra aceptación del sistema parlamentario representativo que nuestra Constitución establece, vuestro compromiso de servicio a las instituciones y a los ciudadanos y vuestra lealtad al Rey».

Además, el monarca ha puesto también de relieve sendas afirmaciones que realizaron en su día los dos únicos padres de la Constitución que permanece vivos y que han estado presentes en el acto de este martes. Felipe VI ha recordado cómo Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón destacó que la Carta Magna es un «pacto, pero entendido no como una mera transacción, sino como unión de voluntades». Mientras que de Miquel Roca, ha rememorado cuando manifestó que «la Constitución demostró que éramos capaces de convivir desde la tolerancia y el respeto, de aceptar la discrepancia y la diferencia; no sólo de aceptarlas, sino también y sobre todo de hacerlas posibles». Roca también sentenció que la Carta Magna, la cual no contempla un indulto generalizado para los golpistas del 1-O como pretende Pedro Sánchez, «se hizo entre todos y para todos».

Felipe VI apela a «los valores que nos unen»

Asimismo, Felipe VI ha asegurado a la heredera al trono que no estará sola en su camino, pues contará con «el necesario apoyo», el más personal, de su familia. Tras ello, ha señalado a su hijo que «debéis saber que la democracia y la libertad no se construyen de un día para otro, sino día tras día; y precisan de un cuidado continuo y de una mejora permanente».

«Vosotros tendréis esa responsabilidad: la de seguir construyendo España, adaptándola a un mundo en plena transformación. Y en esa tarea, apasionante y siempre inacabada, debéis tener presente los principios y valores que nos unen y que nos han unido a lo largo de nuestra historia reciente. Los principios y valores de la Constitución que acabas de jurar», ha remachado.