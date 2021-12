El diputado de Vox por Valencia, Ignacio Gil Lázaro, le ha dado un repaso soberbio y sin papeles a Joan Baldoví, líder de Compromís: «Estamos hartos de su ser vil, de su servilismo, cobarde a los intereses separatistas. A primera hora de esta tarde se subía a esta tribuna para hacer un canto innoble de los filoetarras de Bildu», ha recordado desde la tribuna del Congreso de los Diputados en una de las intervenciones más aplaudidas del día.

Gil Lázaro también ha querido mandar un mensaje a la CUP. “Estamos hartos de sus violentos cachorros (…) Con iniciativas como ésta pretendan ustedes robarle a los valencianos obras que son imprescindibles para su futuro”, ha zanjado.

«Si la izquierda de esta Cámara tuviera un mínimo de decencia jurídica esta iniciativa no habría sido tramitada. No existe en nuestro ordenamiento ningún sujeto jurídico que se denomine països catalans, de modo que no puede surtir efecto en derecho, aquello que no existe en Derecho, es decir, no podía haber sido calificada por la Mesa de la Cámara».

Así ha comenzado su intervención el diputado del GPVOX por Valencia que ha advertido que «los valencianos nunca serán el País Valenciá. «El separatismo golpista pretende convertirnos en un barrio marginal de esa ensoñación independentista», ha añadido.

“Los valencianos nos sentimos orgullosos de ser españoles. Toda nuestra historia, nuestra identidad y nuestra cultura se ha proyectado siempre al servicio de la patria española”, ha explicado el vicepresidente cuarto de la Mesa cargando contra el “consenso tripartito de Puig”. «Cada año reparte subvenciones millonarias a entidades, que son el caballo de Troya del catalanismo separatista», ha añadido.