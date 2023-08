Puigdemont lleva al límite la presión a Sánchez: «Queremos hechos antes de comprometer ningún voto»

El prófugo Carles Puigdemont aumenta la presión y lleva al límite las negociaciones con el PSOE. El ex presidente de la Generalitat advierte a Pedro Sánchez de que «son necesarios hechos comprobables antes de comprometer ningún voto» de los siete diputados de Junts en el Congreso. El eurodiputado separatista acusa también al presidente del Gobierno en funciones de «incumplir sus promesas».

El líder de Junts descarta tener a alguno de sus diputados en la Mesa del Congreso. «La Mesa del Congreso, para nosotros, no va a tener un cargo dentro, ni tampoco va de la investidura. No podemos avanzar nacionalmente a base de promesas formuladas por quien siempre las incumple, por lo que son necesarios hechos comprobables antes de comprometer ningún voto. Y no importa si hablamos de acuerdos para la mesa como de acuerdos de mayor calado, como sería el de la investidura», afirma Carles Puigdemont en un mensaje difundido en las redes sociales.

Els punts cardinals de la nostra posició no han variat, per més pressions i corredisses de darrera hora que hi hagi, i algun insult que se’ls descontrola. És a dir: no tenim cap confiança en els partits polítics espanyols, tota precaució és poca i les promeses no ens escalfen ni… — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) August 16, 2023

En este sentido, Puigdemont afirma que en su partido no tienen «ninguna confianza en los partidos políticos españoles» y que su posición «no ha variado», a pesar de las «presiones de última hora». «Los puntos cardinales de nuestra posición no han variado, por más presiones y correderas de última hora que haya, y algún insulto que se les descontrola. Es decir: no tenemos ninguna confianza en los partidos políticos españoles, toda precaución es poca y las promesas no nos calientan ni enfrían», recalca el dirigente separatista prófugo.

El ex presidente de la Generalitat acusa al «sistema político y mediático español» de «ignorar la realidad que nos ha traído hasta aquí». «El sistema político y mediático español habla de chantaje, pero es un error que revela hasta qué punto ignoran, sea por desinterés o por soberbia, la realidad que nos ha traído hasta aquí. Es el resultado de una profunda desconfianza, basada en hechos reales, que no va a desaparecer por un acuerdo y que un desacuerdo no va a hacer más profunda», indica Carles Puigdemont.

Este jueves se constituyen las nuevas Cortes, es decir, el Congreso y el Senado, tras las elecciones generales del pasado 23 de julio. Ese mismo día se formará la nueva Mesa del Congreso, que consta de 9 puestos en total y cuya mayoría se presume clave en esta nueva legislatura tras los ajustados resultados electorales. Todo ello en plenas negociaciones del PP y del PSOE para intentar formar Gobierno. Ambas formaciones tienen aseguradas 4 puestos cada uno en este órgano de la Cámara Baja. Los partidos separatistas podrían contar con algún puesto en esta mesa.