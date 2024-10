Puente confirma que un conductor hizo descarrilar el tren de Atocha «para evitar un choque»

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha confirmado que el descarrilamiento del tren de Atocha de este pasado fin de semana fue provocado por un trabajador para «evitar el choque contra otros trenes».

«Lo cierto es que la decisión de ese trabajador evita cualquier riesgo para las personas o para otros trenes que pudiera haber en el entorno de Atocha», ha explicado el titular de Transportes en declaraciones ante los medios en la Feria Internacional del Autobús y del Autocar que se ha celebrado este martes en Madrid.

Asimismo, Puente ha pedido «prudencia» a la espera de las conclusiones de dicha comisión independiente. «Nosotros no podemos desvelar aspectos de la investigación hasta que ésta no haya concluido; entonces, cuando la comisión concluya y emita sus conclusiones, haremos las valoraciones oportunas», ha subrayado el ministro, para luego incidir en que «están trabajando y disponen de información que, lógicamente, tienen que poner a disposición de esa comisión, pero no puede hacerla pública».

En esta línea, el ministro ha narrado la situación que se produjo con el tren descarrilado, reconociendo que este «inició un recorrido en una especie de caída libre por el túnel de Chamartín».

«Un trabajador del centro de control de Adif toma la decisión de desviarlo a una de las vías para provocar su descarrilamiento o evitar que acabe saliendo a la playa de vías que entra en Atocha y pudiendo eventualmente chocar con algún tren que viniera», ha argumentado Puente, para a continuación indicar que «no está determinado que hubiera ningún tren en ese momento con el que potencialmente pudiera chocar, pero sí que es evidente que si el tren hubiera continuado en su trayectoria, podría haber alcanzado la playa de vías y haber impactado contra algún tren que pudiera venir en ese momento».

«Esto es lo que les puedo contar, les pido que lo entiendan», ha zanjado el ministro.