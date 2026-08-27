El PSOE vigiló en los consulados que no quedase ningún descendiente sin nacionalizar

El Partido Socialista vigiló que los consulados aplicasen en toda su extensión la Ley de Nietos. Así lo revela Lorena Suárez, ex secretaria general del PSOE argentino, en una entrevista en 2023. «Nosotros tenemos cinco consulados en Argentina, nos reunimos con todos», explicó Suárez en el programa Escenarios, de la Radio Nacional argentina. El motivo de esos encuentros, según contó la dirigente argentina, era «ver cómo venían aplicando» la adquisición de la nacionalidad, «cuál era el criterio» porque, destacó, «había algunas diferencias» entre consulados. «Lo pudimos unificar», señaló.

La raíz de esas diferencias bien podría estar en las divergencias entre la propia ley y la instrucción que la desarrolló y que se aprobó apenas unos días después. La diferencia entre ambas fue sustancial: la primera reconoce el derecho a la nacionalidad únicamente a los descendientes de exiliados de la Guerra Civil y el franquismo, mientras la segunda lo amplía, en la práctica, a casi cualquier descendiente de cualquier emigrante español, por cualquier causa. OKDIARIO ha llegado a documentar la adquisición del pasaporte por parte de descendientes de españoles que emigraron a Venezuela en 1882.

«Ayudas sanitarias y becas»

La secretaria general del PSOE argentino informó igualmente de las asesorías gratuitas que ofrecía su partido para el acceso a la nacionalidad e instó a sumarse al proceso a los descendientes de emigrantes bajo el reclamo de que les permitiría acceder a «todos los derechos de un español, pero fuera de España», como «ayudas sanitarias, para la tercera edad, el pasaporte, ayudas y becas de estudio o posgrado, o la posibilidad de residir en España el tiempo que quieras». «Yo les propongo a los que tienen un abuelo, abuela, o bisabuelo, la saquen; uno nunca sabe», consideró Suárez.

En la misma entrevista, la secretaria general del PSOE de Argentina revela también el «trabajo» para lograr que el acceso a la nacionalidad fuese «lo más amplio posible».

«Cuando sale la ley, tanto los colectivos de políticos como algunos que venían peleando por la nacionalidad, como Cedeu, nos pusimos a trabajar para que ese instructivo fuera lo más amplio posible, y se logró. Quedaron muy pocos afuera, entraron los nietos, bisnietos; no hay que demostrar razones de ningún tipo, basta con que tengas un lazo de sangre y puedas demostrarlo», celebró Lorena Suárez, quien admitió que en el PSOE de Argentina estaban «muy atentos a que la ley se cumpla».

La «voluntad» de las Cortes

¿Qué dice la Ley de Memoria Democrática? «Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española».

¿Qué dice la instrucción? Que tanto «los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles» como «los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española» podrán optar a la nacionalidad española.

La instrucción estaba firmada por Sofía Puente, hermana del ministro y entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia. Puente argumentó que esa ampliación de los supuestos para acceder a la nacionalidad era «una interpretación más acorde con la verdadera voluntad del legislador y el espíritu de la ley», arrogándose así el supuesto deseo de las Cortes. Sin embargo, ese deseo no sería tal. La literalidad de la ley es otra bien distinta: la nacionalidad sólo estaba contemplada para los descendientes de exiliados. Además, durante la fase de debate parlamentario, el PSOE y sus socios rechazaron varias enmiendas de Ciudadanos en las que se proponía una ampliación de los descendientes que podrían acceder al pasaporte español, más allá del exilio.

Esa modificación ha supuesto que, según los últimos datos actualizados, 2,6 millones de personas hayan solicitado la nacionalidad, de los cuales se han resuelto favorablemente 557.709 expedientes.

OKDIARIO viene revelando, desde hace meses, cómo los consulados nacionalizan a descendientes de falsos exiliados. Es decir, de emigrantes que partieron de España por razones económicas y no políticas. También ha desvelado la estrategia del PSOE de movilizar el voto emigrante de las «provincias pequeñas», donde menos papeletas les separan del Partido Popular, así como los actos masivos de jura de la nacionalidad que organizan los consulados y que en ocasiones superan el millar de participantes.