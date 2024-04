El PSOE veta llamar al Congreso al ciudadano que envió cartas a Sánchez para avisarle de la trama Koldo

El PSOE ha vetado llamar a la comisión de investigación del Congreso sobre los contratos Covid al abogado Ramiro Grau, el denunciante particular que envió cartas a Pedro Sánchez para avisarle de la trama Koldo. Además de esta significativa ausencia, el PP ha denunciado que en la lista aprobada por el Grupo Socialista y sus socios tampoco aparezcan los ministros Óscar Puente (Transportes) y Fernando Grande-Marlaska (Interior), cuyos departamentos contrataron con la presunta red de corrupción destapada por la Guardia Civil en la Operación Delorme.

El PP había calificado de «muy valioso» el testimonio de Ramiro Grau, después de que mandara hasta seis cartas al Gobierno de Pedro Sánchez alertando del caso Koldo ya en 2020, sin que le hicieran caso alguno. Tampoco tuvo éxito el ciudadano Grau cuando recurrió a otras instancias, como la Fiscalía o el Tribunal de Cuentas.

En rueda de prensa en el Congreso, el portavoz del PP en esta comisión y vicesecretario de Política Autonómica y Local, Elías Bendodo, ha criticado que de las 134 comparecientes que el PSOE y sus socios de investidura han aprobado, «sólo 22 de ellos están vinculados a la trama de corrupción socialista». «Los demás son nombres incluidos por el Gobierno y sus socios para desviar la atención», ha dicho Bendodo, calificando esta comisión de de «fraude» y «paripé». «Es una comisión de ocultación de la corrupción», ha remarcado.

En el listado figuran varios presidentes autonómicos del PP como Isabel Díaz Ayuso (Madrid), Juanma Moreno (Andalucía), Alfonso Rueda (Galicia) o Fernando López Miras (Murcia), además del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. De igual modo, también aparece el ex ministro de Fomento José Luis Ábalos a petición de los socios del PSOE.

Finalmente, por la presión de sus socios, el PSOE ha incluido igualmente al ex ministro de Sanidad y candidato socialista a la Generalitat, Salvador Illa, en su listado, si bien los de Sánchez y sus aliados separatistas han votado que el primer secretario del PSC acuda a la comisión de investigación del Congreso este lunes 22 de abril, junto a la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano. De esta manera, el PSOE ha alejado la comparecencia de Illa en la Cámara Baja de la campaña de las elecciones catalanas del 18 de mayo. El 22 de abril comparecerá en la comisión del Senado Koldo García, ex asesor de Ábalos.

No obstante, cabe recordar que Ayuso dijo en la última Junta Directiva Nacional del PP a puerta cerrada que tiene «varias cosas» comprometidas sobre la gestión de Salvador Illa para poder contarlas si el PSOE y sus socios la citaban a la comisión de investigación del Congreso. Tras aprobarse su comparecencia, ya sólo falta por conocerse el día. Entretanto, Illa sí acudirá a la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo -impulsada por el PP- el jueves 24 de abril, un día antes del arranque de la campaña en Cataluña.

En este contexto, Bendodo ha alertado de que los comparecientes de la lista del PP en el Congreso, donde figuraba Grau, que no han sido aceptados, serán llamados a la comisión del Senado, al igual que la correspondiente petición de información. «Al final todo se va a saber, si no es en el Congreso, será en el Senado», ha subrayado, apuntando al Grupo Socialista que si su intención es «poner el ventilador», «no les va a funcionar», ha asegurado. Por ello, todo apunta que el PP incorporará a Grau a su lista inicial del Senado -donde no figuró- para poder exponer en la Cámara Alta sus cartas a Sánchez sobre el caso Koldo.

«El PNV apuntala la corrupción»

Además, Bendodo ha incidido en que «el bloque de investidura de Sánchez se ha sumado al bloque de la corrupción de Sánchez». «Los socios de Sánchez blanquean la corrupción del PSOE», ha enfatizado, dirigiéndose especialmente al PNV a escasos días de las elecciones autonómicas en el País Vasco. «El PNV se ha unido al PSOE para apuntalar la corrupción socialista. No esperábamos que algunos de sus socios bailaran el agua al Gobierno de Pedro Sánchez; tendrán que explicarlo en sus territorios», ha declarado el vicesecretario del PP.

«El sanchismo no tiene límites y por eso les da igual la comisión, porque su único objetivo y el de sus socios es tapar las irregularidades del Gobierno», ha señalado Bendodo, al tiempo que ha denunciado la actitud poco democrática del presidente de la comisión, Alejando Soler, diputado por Alicante y miembro del PSOE valenciano en el que sigue militando Ábalos.

El portavoz del PP ha acusado a Soler de aplicar «el rodillo, haciendo lo que le da la gana y sin escuchar a los otros partidos». «Cuando hemos pedido argumentos legales y políticos sobre la citación de presidentes autonómicos del PP que nada tienen que ver con la trama, el presidente de la Comisión nos ha dicho que lo había decidido la Mesa, que esto es lo que hay», ha lamentado Bendodo. El PSOE y sus socios tienen mayoría en este órgano. Según el vicesecretario del PP, la oposición sólo ha tenido «15 minutos» para analizar la lista de 134 comparecientes del PSOE que ha salido aprobada.