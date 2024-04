Mañueco acusa a Sánchez de «blanquear el terrorismo» y la corrupción: «Es un guionista de relatos»

«Sánchez ha quedado reducido a un guionista de relatos». Así ha definido el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, al jefe del Ejecutivo nacional durante un acto del Comité Ejecutivo Autonómico del Partido Popular celebrado este martes en Valladolid. El líder regional ha señalado que estos «relatos de ficción» tienen como objetivo «blanquear el terrorismo» y «hacernos tragar con la amnistía» entre otras cosas. «Relatos de ficción para tapar las mordidas repugnantes. La perversión en las administraciones e instituciones públicas y relatos de ficción para blanquear el terrorismo. Son relatos de ficción para denostar a los que no aplauden sus políticas de confrontación y frente a esa forma lamentable de hacer política hay una alternativa firme, una alternativa seria y moderada como es la del Partido Popular de Feijóo», ha dicho Mañueco.

Durante su intervención el presidente de la comunidad castellanoleonesa ha instado a todos los votantes y miembros del Partido Popular a movilizarse en las elecciones europeas para derrotar al sanchismo. «Tenemos que mandar un mensaje claro: no al sanchismo, es decir, no a la amnistía que es desde luego la corrupción política y moral más grande que ha vivido nuestro país en toda la democracia», ha afirmado para acto seguido defender que la única forma de vencer al PSOE es concentrar el voto en el Partido Popular. «Frente a un PSOE donde no se reconocen ni ellos mismos en el PP somos fieles a nosotros mismos y a España», ha recordado.

«Frente a la estabilidad, frente al futuro que ofrecemos, está lo contrario que es lo que ofrece Sánchez a nivel nacional. A Sánchez no le preocupan ni las personas de Castilla y León ni los españoles. Lo que le preocupan son precisamente sus intereses que son complacer a sus socios radicales para mantenerse en el sillón», ha señalado.

Asimismo Mañueco se ha referido a las próximas elecciones del País Vasco diendo que es muy importante que el candidato del PP, Javier de Andrés, obtenga un gran resultado. El presidente de Castilla y León ha dicho que su comunidad comparte retos objetivos comunes con los vascos y ha asegurado que deben apartarse del radicalismo y «de esa línea que ha marcado Sánchez». «Somos el único partido constitucionalista que puede hacer frente a los socios de Sánchez», ha apuntado.

En cuanto a Cataluña, el líder regional ha dicho que las últimas encuestas vaticinan un crecimiento importante del Partido Popular y que su formación es «la única alternativa al separatismo» y a un PSOE «que no se distingue ni de ERC ni de Puigdemont». «En estos momentos Cataluña merece un gobierno que se centre en los problemas de verdad de los catalanes y que aparque de una vez por todas el radicalismo y la unilateralidad», ha afirmado.

