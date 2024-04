El PSOE pacta con sus socios citar a Ábalos en la comisión del Congreso sobre los contratos Covid

El PSOE ha llegado un acuerdo con sus socios para citar al ex ministro socialista José Luis Ábalos en la comisión de investigación del Congreso que investiga los contratos de emergencia destinados a la compra de material sanitario en pandemia. Los socialistas y sus aliados impulsaron esta comisión para para contrarrestar la del Senado en relación con el caso Koldo, el caso de corrupción de comisiones irregulares en la compra de mascarillas, y sus ramificaciones.

Ábalos dejó de ser diputado del PSOE en febrero, cuando rechazó las presiones de la que fuera su formación para dejar su escaño tras la detención de Koldo García, el que fuera su ayudante en su época de ministro dentro del Gobierno de Pedro Sánchez. Ábalos ahora está dentro del Grupo Mixto de la Cámara Baja.

Los socialistas han pactado con sus socios una lista única de nombres para ser citados en la comisión del Congreso sobre los contratos Covid. Además de Ábalos, también comparecerán la presidenta del Congreso, Francina Armengol; la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el exministro de Sanidad y candidato del PSC a la Generalitat, Salvador Illa, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Esta lista se ha consensuado después de que los socios del Ejecutivo de Sánchez registraran por separado sus peticiones para esta comisión.

Así lo ha relatado la portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, Aina Vidal. Lo ha hecho antes de participar en la reunión que la comisión de investigación celebra este martes a puerta cerrada para aprobar su plan de trabajo, así como las peticiones de documentación que se van a pedir y las personas a las que se va a interrogar. Vidal ha confirmado la lista consensuada para esta comisión en la Cámara Baja.

La dirigente de Sumar ha explicado que la lista pactada incluye los nombres de los principales implicados en el caso Koldo, de los responsables políticos que «tuvieron algo que ver» con la «estafa piramidal» que, en su opinión, se produjo con la venta de material sanitario en plena pandemia, así como de cargos intermedios que intervinieron en la contratación, de responsables de organismos de control y de periodistas.

Ni Feijóo ni el novio de Ayuso

El PSOE acepta de esta forma que comparezca en la comisión de investigación del Congreso José Luis Ábalos, el que fuera ministro de Transportes y ministro de Fomento bajo el mandato de Pedro Sánchez. Ábalos contaba como ayudante a Koldo García, que da nombre a la trama que consiguió contratos con otros ministerios y comunidades autónomas como Baleares y Canarias.

Los nombres que todavía no han sido incluidos en esta lista y que se han quedado fuera se someterán a votación por separado en la reunión de la comisión. Este es el caso, por ejemplo, del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuya presencia solicitan ERC, Bildu y BNG, de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, a quien quieren interrogar Sumar y Junts, y de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solicitada por Vox por haber participado ella en cuestiones relativas al Consejo de Ministros.

«Que me miran a la cara»

José Luis Ábalos pasó al Grupo Mixto del Congreso el pasado 27 de febrero. Fue tras dar una rueda de prensa en la Cámara Baja en la que cargó duramente contra el PSOE, que finalmente optó por expulsarle de la formación. «Ante la necesidad de defenderme, he decidido pasar al Grupo Mixto», señaló el ex dirigente socialista, asegurando que no es era una decisión «cómoda» y reprochando a Sánchez y al resto de mandatarios del PSOE su «falta de compañerismo».

«Me hubiera gustado tener el beneficio del compañerismo, poder haber compartido una reflexión en beneficio de nuestras siglas y de la restitución del debate público por la senda del sosiego y la ponderación. No ha sido así», lamentó José Luis Ábalos. «No estoy acusado de nada ni formo parte de la investigación en curso. No puedo acabar mi carrera política y mi trayectoria como un corrupto cuando soy inocente. Defender mi honor desde el Grupo Mixto me permitirá defenderme a mí y a mis ideas», apostilló en su comparecencia ante los medios.

El ex ministro socialista renunció a dejar su escaño porque eso «se interpretaría como un signo de culpabilidad que no asumo y sólo provocaría mi estigmatización. Soy consciente, tengo ya una edad y sé lo que es un apestado político». «Ojalá pueda asistir también al finar de esta partida, obligando a quienes ahora pretenden echarme a la calle por la puerta de atrás, tengan que mirarme a la cara. Siento que me enfrento a todo. Vengo solo en mi coche, no tengo secretaria, no tengo a nadie detrás ni al lado. Me enfrento a todo el poder político, de una parte y de otra, y lo tengo que hacer solo», esgrimió.