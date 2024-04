Feijóo dice que sólo las «explicaciones» de Sánchez pueden evitar que el Senado cite a Begoña Gómez

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ha descartado la comparecencia de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, en la comisión de investigación del Senado por un «supuesto conflicto de intereses del presidente del Gobierno», al haber participado ella en cuestiones relativas al Consejo de Ministros. «Yo le he pedido explicaciones al presidente del Gobierno y no ha dado ni media explicación ni media respuesta. Es el presidente del Gobierno el que tiene que evitarlo», ha afirmado.

«No quiero llamar a la mujer del presidente del Gobierno, salvo que el presidente del Gobierno me obligue. Si Sánchez no da ninguna información y, si en el volcado de las informaciones (pruebas) se deduce información relevante, es evidente que no descartamos que el presidente dé información en sede parlamentaria. Lo tiene fácil. Pero de momento no lo ha hecho», ha sostenido Feijóo.

Los populares presentaron este lunes un listado de 58 personas que tendrán que acudir a dar explicaciones en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, el caso de corrupción de comisiones irregulares para la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia. En esta lista no se encuentran el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni tampoco su mujer, Begoña Gómez.

«Y veremos si será necesario llamar a alguien más. Yo le he pedido explicaciones al presidente del Gobierno y no ha dado ni media explicación ni media respuesta. Es el presidente del Gobierno el que tiene que evitarlo. Hay un sumario abierto, hemos hecho una comisión de investigación y solamente queremos saber si las personas que están en esa compra son las mismas que han acudido a Barajas a recibir a la vicepresidenta de Maduro que todavía están sin aclarar. Son 3 las relacionadas con la trama y las que han acudido a Barajas», ha reiterado Feijóo este martes en una entrevista concedida a la Cadena Cope en alusión a una posible comparecencia de Begoña Gómez en la Cámara Alta.

El líder del PP ha lamentado que el presidente del Gobierno «no haya dado ni media explicación ni media disculpa cuando está salpicado la mitad de su Gobierno, buena parte del partido y personas de su entorno». «Este caso pinta muy mal», ha recalcado Feijóo, y le pide al jefe del Ejecutivo que aclare si incurrió en un «supuesto conflicto de intereses del presidente del Gobierno» adoptando decisiones relacionadas con las actividades comerciales y mercantiles de su mujer con alguna empresa que posteriormente fue rescatada con 800 millones de dinero público.

«No pretendo difamar al presidente del Gobierno, lo que le pido son explicaciones, la obligación suya sería darlas, incluso antes de que se las pidiera», ha apostillado Alberto Núñez Feijóo. «A mí no me gusta llamar a la mujer del presidente del Gobierno, pero es el presidente del Gobierno el que tiene que evitarlo. Porque si él da explicaciones de qué tiene que ver las decisiones de él como presidente del Consejo de Ministros con algunas actividades comerciales o mercantiles de su mujer, con alguna empresa que posteriormente fue rescatada con 800 millones de euros de dinero público, con el visto bueno del presidente del Gobierno presidiendo el Consejo, pues ahí todo parece indicar que hay un conflicto de intereses y el Presidente nos tiene que dar explicaciones», ha indicado.

Denuncia ante los juzgados

El líder del PP tampoco ha descartado llevar esta cuestión a los tribunales a través de un recurso por la vía contencioso administrativa en caso de que el presidente del Gobierno ni su mujer den explicaciones. «Vamos a agotar la vía administrativa si el Gobierno no da ninguna explicación», ha esgrimido.

«Si Sánchez quiere evitar que su mujer dé explicaciones en la comisión de investigación del Senado, debe dar explicaciones sobre este asunto en sede parlamentaria. Si se niega, tomaremos la decisión que corresponda. Pero será al final y agotando todas las instancias», ha precisado.

Para Feijóo, el asunto sobre la comparecencia de Begoña Gómez en el Senado o no «es fácil». «El asunto es que si el presidente del Gobierno quiere evitar que su mujer sea llamada a la comisión de investigación, lo tiene fácil y es dar explicaciones. Y si al presidente del Gobierno no le importa que tengamos que pedírselas a su mujer porque él se niega a dar explicaciones, pues lógicamente tomaremos la decisión que corresponda, pero será al final y agotando todas las instancias para obtener la información que los españoles tienen derecho a saber y que ustedes publican de forma constante y continua en función de la información que a ustedes les van dando», ha zanjado.