El PP cita a declarar a 3 ministros y al socio de Begoña Gómez sin llamar todavía a Sánchez y su mujer

El Grupo Popular ha decidido citar de momento a 3 ministros y al socio de Begoña Gómez, Carlos Barrabés, entre otros, para comparecer en la Comisión de investigación impulsada en el Senado a fin de depurar responsabilidades por la presunta trama de corrupción socialista del caso Koldo y sus ramificaciones.

Así consta en el «primer» listado oficial que ha registrado el PP este lunes en la Cámara Alta y que incluye por ahora 56 comparecientes, además de una amplia solicitud de documentación. De momento, ni el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, ni su mujer, Begoña Gómez, aparecen en dicho listado, si bien en el PP no descartan que ambos terminen siendo llamados a esta comisión del Senado.

El PP había confirmado hasta ahora a la presidenta del Congreso y ex jefa del Gobierno de Baleares, Francina Armengol, al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y ex presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y al ex titular de Sanidad y primer secretario del PSC, Salvador Illa. También ha incluido al ministro de Transportes, Óscar Puente, ya que este departamento fue epicentro de la trama, al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que contrató igualmente con la red, y a su número dos, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez.

Además, el PP llamará al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos; a su ex socio Koldo García Izaguirre; a su hermano Joseba; a su mujer, Patricia Uriz; al principal comisionista de la trama, dueño del Zamora Club de Fútbol y contacto de Begoña Gómez, Víctor de Aldama, o al secretario de Organización del PSOE y diputado, Santos Cerdán, valedor de Koldo García en su salto de Navarra a Madrid.

Además de Carlos Barrabés, impulsor de la Cátedra de Begoña Gómez en la Universidad Complutense y fundador de la consultora Innova Next SL, el PP citará a un «representante del Instituto de Empresa» (el listado no especifica nombre) a esta comisión de investigación. La mujer de Pedro Sánchez tuvo relación profesional con el Instituto de Empresa a través del IE África Center, creado para que lo dirigiera ella.

También figuran ex altos cargos y directivos del Ministerio de Transportes, así como el ex presidente de Correos y jefe de gabinete de Sánchez cuando estaba en la oposición, Juan Manuel Serrano, o la actual presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chocano.

Otros comparecientes que aparecen en el listado y que serán llamados a declarar en el Senado -con carácter obligatorio- son Víctor Francos, ex presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) y jefe de gabinete de Illa en el Ministerio de Sanidad durante la pandemia; Luis Rubiales, ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Marco Antonio Navarro, el mediador del caso Tito Berni, o Alfonso Jiménez Palacios, ex director general del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) del Ministerio de Sanidad.

Sobre la posibilidad de llamar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su mujer, Begoña Gómez, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha incidido este lunes en que el listado de su grupo está «abierto» pues «hoy solo es el inicio». Asimismo, la número dos del PP ha subrayado que «todo aquel que tenga que dar una explicación» será citado en el Senado, donde su formación tiene mayoría absoluta, durante los trabajos de este órgano.

«Hoy comenzamos y por tanto será el primer listado para empezar a trabajar y conforme vayamos avanzando en las investigaciones y con toda la documentación en nuestras manos iremos avanzando con más comparecientes para que, en base a la documentación que haya podido ya recabarse, se pueda llevar a cabo esa investigación con profundidad», ha manifestado Gamarra en el Senado.

El candidato Illa

Está previsto que el próximo miércoles 10 de abril se reúna esta comisión, presidida por Eloy Suárez (PP), para empezar a establecer un calendario. Desde el PP prevén que las primeras comparecencias se puedan realizar a finales del mes de abril, por lo que las primeras no coincidirían ya con la campaña electoral en el País Vasco, pero sí se producirían en la antesala de las elecciones en Cataluña, previstas para el 12 de mayo. Sobre todo, la de Salvador Illa, candidato del PSC a la Generalitat.

Precisamente, tal y como reveló OKDIARIO la semana pasada, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comentó a sus compañeros a puerta cerrada en la Junta Directiva Nacional del PP que tiene «varias cosas» comprometidas sobre Illa para hacerlas públicas si el PSOE y sus socios la llaman a comparecer en la Comisión de investigación del Congreso de los Diputados. Este otro órgano sobre contratos públicos de la pandemia ha sido creado por Sánchez y sus aliados para contrarrestar así la Comisión de investigación de Senado sobre el caso Koldo.