El PP pedirá que Armengol acuda «con la máxima urgencia» a la comisión de investigación del Senado

El portavoz nacional del PP y vicesecretario de Cultura, Borja Sémper, ha anunciado que su formación pedirá que la presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Francina Armengol, acuda «con la máxima urgencia» a la comisión de investigación del Senado por su implicación en la presunta trama de corrupción del caso Koldo.

Así lo ha avanzado en rueda de prensa en Génova tras la reunión del Comité de Dirección del partido y mientras seguía reunido el grupo de trabajo que ha creado el PP sobre las comisiones de investigación sobre los contratos de la pandemia creadas en el Senado y en el Congreso (aquí extendida a todas las Administraciones y no sólo el Gobierno a instancia del PSOE y sus socios). El propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha presidido ese grupo de trabajo, según fuentes de Génova.

Las mismas fuentes han apuntado que en un primer momento la dirección popular contempló que Armengol, ex presidenta de Baleares, y el actual ministro de Política Territorial y ex jefe del Gobierno de Canarias, Víctor Ángel Torres, fueran llamados por el PP solamente a las comisiones de investigación también previstas en los Parlamentos de estas comunidades. Sin embargo, la «gravedad» de lo que se va conociendo, en este caso sobre Armengol, ha llevado a Génova a promover la citación de la ex presidenta balear y tercera autoridad del Estado en dicha comisión del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. «No puede seguir presidiendo el Congreso ni un minuto más», ha aseverado Sémper.

Esta comisión de investigación en la Cámara Alta celebra este mismo lunes por la tarde su sesión de constitución, donde se elegirá presidente de la Mesa al senador aragonés del PP Eloy Suárez, quien ya durante su etapa como diputado en la anterior legislatura ejerció como portavoz en la comisión de investigación sobre el caso Kitchen.

Feijóo con sus colaboradores en Génova. (Foto: David Mudarra)

En rueda de prensa en Génova, Sémper ha declarado que el PP, «como primera medida», va a solicitar la comparecencia de Armengol «con la máxima urgencia» en dicha comisión de investigación con el fin de que aclare «por qué supuestamente abrió las puertas a una trama que se forró con el negocio de las mascarillas en lo peor de la pandemia, por qué no reaccionó y por qué sigue sin dar explicación».

Tras enfatizar que «todo se va a acabar sabiendo», el portavoz del PP ha afirmado que esta presunta trama de corrupción tiene «múltiples ramificaciones» y que «ya ha traspasado fronteras», en alusión a que la Fiscalía Europea «ha abierto también una investigación por los supuestos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias contra los gobiernos de Ángel Víctor Torres y Armengol» en Canarias y Baleares. El PP también llamará a sendos ex presidentes a que comparezcan en las comisiones de investigación de los Parlamentos de estas comunidades. Los populares forman parte de los gobiernos de sendas regiones.

«Lo taparon»

Junto a ello, Sémper ha manifestado que la «conclusión» es que Koldo García, ex asesor del ex ministro socialista de Fomento José Luis Ábalos, es «incapaz de tejer y desplegar una trama» como ésta, por lo que ha criticado que Sánchez y el PSOE «lo sabían todo», pero «lo callaron, lo taparon y hoy, lejos de responder, pulsan el botón del ventilador para desviar la atención», ha denunciado.

Asimismo, el portavoz del PP ha rechazado la idea de que Koldo García pudiera «desplegar una trama como la que estamos conociendo» sin el «impulso de sus superiores». En este sentido, Sémper ha insistido en que su partido, con mayoría absoluta en el Senado, no descarta llamar a Pedro Sánchez también a la comisión de investigación en la Cámara Alta porque «es imposible que no lo supiera», ha recalcado. «La gravedad de saberlo es no actuar y meter a Ábalos como diputado para aforarlo», ha apostillado.

En este contexto, Sémper también ha lanzado una «recomendación» al Gobierno de Sánchez, a cuyos implicados ha pedido «que cuenten lo que saben antes de que se lo pregunte un juez o de que tengan que dar explicaciones ante una comisión de investigación» parlamentaria, donde los comparecientes están obligados por ley a acudir y a decir la verdad.

De esta manera, el portavoz popular ha emplazado a los dirigentes socialistas a que rompan su silencio cuanto antes porque «todo se va a acabar sabiendo», «se va a ir desprendiendo información del sumario» y en algunos casos eso se producirá «por chorreo», y en otros, «por goteo», ha remachado.