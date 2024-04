El PSOE ha citado hará hablar en el Congreso de sus mascarillas fake al ex ministro de Sanidad Salvador Illa, candidato del Partido Socialista Catalán en las elecciones de Cataluña del 12M, y a la ex presidenta del Govern balear, Francina Armengol, actual presidenta de la sede del poder legislativo, que está bajo la lupa de la Unión Europea por el uso de fondos europeos por la compra de estas mascarillas defectuosas, entre otros asuntos. Sigue así el paripé del PSOE en su estrategia de mantener de que no tienen nada que ocultar en lo que se refiere a su gestión durante la pandemia, ya que ambos tendrán que ofrecer detalles sobre la venta de mascarillas en la comisión de investigación del Congreso sobre los contratos de emergencia realizados en el marco del caso Koldo.

Este paripé del PSOE con Armengol e Illa sobre sus mascarillas fake se produce después de que el día anterior el PP exigiera en el Congreso Salvador Illa fuese citado a declarar ante la comisión de investigación sobre los contratos Covid en el Congreso y al ex asesor del ministro de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, Koldo García, y a Salvador Illa en la comisión de investigación del Senado sobre las ramificaciones del caso Koldo. El PP hizo valer su mayoría absoluta en el Senado para establecer las comparecencias a partir de la semana del 22 de abril y llamarán en primer lugar a Koldo García, como se ha indicado con anterioridad. Ese mismo día también comparecerá el ex jefe de gabinete de Illa, Víctor Francos.

El PSOE ha decidido incluir a más de una decena de altos cargos del PP en su lista de comparecientes para la comisión de investigación del Congreso sobre contratos de emergencia en pandemia, incluyendo al portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, y al portavoz en la propia comisión, Elías Bendodo, así como al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y tres presidentes autonómicos: Isabel Díaz Ayuso (Madrid), Juanma Moreno Bonilla (Andalucía) y Marga Prohens (Baleares).

Esta decisión del PSOE coincide con que este jueves el Parlamento Europeo haya expresado su «profunda preocupación» por el conocido como caso Koldo, que cerca al Gobierno de Pedro Sánchez y a los gobiernos socialistas regionales de Francina Armengol y Ángel Víctor Torres, anteriormente citados. La Eurocámara ha manifestado su inquietud por la «presunta malversación de fondos de la Unión en contratos de compra de máscaras faciales» y ha denunciado la falta de transparencia del presidente del Gobierno.

El PSOE quiere incidir en examinar los procedimientos de contratación de emergencia en las otras administraciones, aunque la comisión de investigación se creó con la primera finalidad de esclarecer los contratos suscritos por el Gobierno central. El portavoz socialista, Patxi López, había dicho que, antes de buscar responsabilidades políticas, la prioridad debía ser llamar a técnicos para estudiar los procedimientos de contratación, pero en la lista del PSOE, con 84 nombres, abundan altos cargos del PP.

Así, de la actual dirección de Génova aparecen Miguel Tellado, que fue citado por uno de los miembros de la trama del caso Koldo en las escuchas realizadas en la investigación; y Elías Bendodo, que es el portavoz de la comisión y que en aquellos meses de pandemia era consejero en la Junta de Andalucía. Junto con Juanma Moreno Bonilla, como se ha citado anteriormente, aparecen otros miembros del PP de la Junta de Andalucía como Jesús Aguirre y Antonio Sanz; Isabel Díaz Ayuso figura junto con su director de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez; su número dos en el PP, Alfonso Serrano, y su ex consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero; y además del alcalde Martínez Almeida se incluye a su vicealcaldesa, Inmaculada Sanz.