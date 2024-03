El supuesto chivato del ‘caso Koldo’: «La trama ya estaba avisada cuando les aconsejé no usar Telegram»

Rogelio Pujalte, el responsable del depósito judicial de Murcia que fue detenido en el caso Koldo, asegura que no fue él quien dio el chivatazo a los investigados por la Audiencia Nacional. Su abogado, Vicente Sanmartín, traslada a OKDIARIO que su cliente, cuando le recomienda a Koldo García no usar la aplicación de mensajería Telegram, lo hace porque tienen noticia de que «Rusia ha hackeado esa app y los rusos son muy peligrosos». Además, subraya que cuando Pujalte mantiene esa conversación con el ex asesor de José Luis Ábalos, este último ya estaba perfectamente informado de las diligencias de la Guardia Civil. «Al leer la conversación queda patente que Koldo le contesta que ‘no te preocupes, lo sé todo, (…) sé que están, cómo están, cuando están’», remarca este letrado. Rogelio cree que su amigo Koldo ya estaba midiendo sus pasos al ver a guardias civiles de paisano tras sus talones y cerca de su casa.

Este empresario vecino de Murcia se situó este viernes en el ojo del huracán al ser señalado en el sumario y en medios de comunicación como el responsable del chivatazo a la trama de Koldo García y varios empresarios investigados por cobrar presuntamente comisiones millonarias tras colocar contratos de mascarillas a administraciones públicas.

Previamente, como desveló OKDIARIO, fue detenido en la operación. No obstante, asegura que tras negarse a declarar ante la Guardia Civil porque la causa estaba secreta, fue puesto en libertad de forma inmediata. No sabía que le acusaban de ser el chivato de Koldo.

Por otra parte, lamenta que se le señale como poseedor de armas de fuego y grandes cantidades de dinero. Su abogado remarca que «a él se le encuentran armas porque él tiene licencia de tipo B. Él lleva pistola porque es del Plan Nacional contra la Droga. Lleva pistola y seguirá llevando pistola. No se la quitaron por algo. ¿Y por qué tiene tanto dinero? Porque tiene un negocio con el que factura desde hace mucho tiempo muchísimo dinero y lo tiene declarado en Hacienda. Es lo único que se llevaron, 130.000 euros de su despacho». Sanmartín incide en que es la mayor cantidad de efectivo interceptada en la operación de la Unidad Central Operativa, pero sostiene que es dinero perfectamente legal.

«Estábamos intentando pasar desapercibidos y que se lo devuelvan. Pero escuchar en televisión que él es el responsable del chivatazo por lo que se pone en el sumario es demasiado. Tiene hijas que están muy afectadas», relata. «Yo leo la conversación polémica y veo un diálogo de besugos. No se puede colegir que Rogelio Pujalte es el chivato de Koldo», añade.

A continuación, OKDIARIO recoge el extracto del sumario que señala a Rogelio Pujalte y por lo que se le imputa por revelación de secretos:

«La entidad Deluxe Fortune SL -controlada por Víctor de Aldama- ingresó aproximadamente 100.000 euros procedentes de los fondos investigados a la mercantil titulada por Rogelio Pujalte, vinculado directamente con Koldo gracias a la intervención telefónica. En la conversación entre Koldo y Rogelio el día 03/02/24, Rogelio avisa a Koldo de que no utilice Telegram, a lo que Koldo contesta que nunca la ha utilizado, tranquilizando a su interlocutor, Que no se preocupe, lo sé todo, y que sabe que están, cómo están, cuando están, informando que esta situación es por culpa del perro, en referencia al investigado Aldama. Como contestación, Rogelio le informa a Koldo: Yo cuando me dicen po’ de ti pues po’ lo primero que hago es ponerme en contacto, con lo que se puede colegir que Rogelio está avisando a Koldo que está siendo objeto de investigación».

Proyecto de incineradora

Por su parte, el abogado de Pujalte, en línea con lo que manifiesta su cliente a su entorno, asegura que los 100.000 euros que cobró de Víctor Aldama «no tiene nada que ver con mascarillas». «Es una cosa del 2020. Hacen una transferencia con el concepto Provisión de fondos para proyecto de incineradora. Rogelio y él trabajaban en edificar una incineradora para quemar droga incautada, porque él está en el Plan Nacional contra la Droga y Aldama le dice que le va a conseguir la financiación. Le dice: Me he gastado 300.000 euros, me tienes que dar 100.000. Está en la factura aportada a la UCO. También tienen el proyecto, la compra de los terrenos, la publicación en el boletín oficial, etc.».

Víctor de Aldama.

«La fatalidad de Rogelio Pujalte es que sea amigo de Koldo desde hace 15 años, de sus tiempos en País Vasco y Navarra, y que en febrero le llamó. Él tiene en su contabilidad un beneficio de un millón de euros el año pasado, dinero por trabajar para las administraciones públicas», agrega Sanmartín.

Rogelio Pujalte, que niega categóricamente ser el chivato del caso Koldo, espera con ansia poder declarar ante el juez Ismael Moreno, en la Audiencia Nacional. «Estamos esperando a que declare para pedir que le devuelvan el dinero y salir corriendo de aquí, porque no tenemos nada que ver», zanja el abogado.

Otro sospechoso

En el marco de la operación ha aparecido otro nombre como posible chivato al entorno de Koldo. Una filtración que sirvió a los investigados para actuar de forma diferente. Desde hace meses, tras el soplo, jugaban al despiste e incluso hablaban de nombres sin relación alguna –como el del diputado popular Miguel Tellado– únicamente para entorpecer la investigación.

En este contexto, este lunes se ha detenido al guardia civil Rubén Villalba. Trabajó en servicios antiterrorismo del Instituto Armado y gestó una amistad con Koldo García, informador a principios de siglo sobre terrorismo etarra. El ex asesor de Ábalos, como recoge el sumario, presume de amistad con «uno de los verdes» que acaba de ser destinado a Venezuela, por lo que podría referirse a este agente que hasta su nombramiento en febrero tendría acceso a información privilegiada de la UCO.