El PSOE riega con más de 46.000€ públicos en 2026 a la compañía que puso a Armengol a cantar la burla del ‘Cara al Sol’

El bochornoso espectáculo protagonizado por la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, entonando a carcajadas una parodia del Cara al sol, costó 3.630 euros de dinero público. La compañía teatral gallega ButacaZero, encargada de perpetrar esta esperpéntica performance institucional, se lucra a costa de fondos públicos mediante administraciones controladas por el Partido Socialista. A lo largo de 2026, el Gobierno central y diversos ayuntamientos del PSOE les han inyectado más de 46.000 euros.

Su historial de licitaciones concedidas desmonta la espontaneidad del polémico acto celebrado esta semana por el Día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar, la guerra y la dictadura. Según la Plataforma de Contratación del Sector Público, la Subsecretaría de Política Territorial y Memoria Democrática —dependiente del ministro socialista Ángel Víctor Torres— adjudicó un contrato menor de 3.630 euros (3.000 euros sin IVA) a la empresa BUTACAZERO SL. El expediente (CC2025GOBNAV01) detalla expresamente la contratación de los «servicios de representación teatral de Melón Pelado».

El resultado fue ver a la tercera autoridad del Estado y a la ministra de Igualdad coreando, a petición de las propias actrices, una letra modificada del himno de la Falange Española: «Cara al sol con el melón pelado, como la bola de un billar. Hoy te ves con el pelo rapado por no querer callar. Tanto a ti como a tu compañera la falange metió la tijera». El vídeo de la escena ha desatado una enorme indignación ciudadana por la inédita degradación institucional y el uso del dinero de los contribuyentes para costear este tipo de burlas partidistas en la Cámara Baja de las Cortes Generales.

Pero la factura del Gobierno socialista es solo la punta del iceberg de este lucrativo chiringuito cultural. Tal y como demuestran los registros públicos, el historial de dinero con impuestos inyectado a los fundadores de la compañía, Esther F. Carrodeguas y Xavier Castiñeira, asciende a 46.452 euros en el presente ejercicio 2026. Este montante procede íntegramente de arcas gestionadas por el PSOE. A nivel estatal, además del Ministerio, la Delegación del Gobierno en Galicia —cuyo titular es designado directamente por Moncloa— les ha otorgado otros 7.744 euros para un ciclo de representaciones sobre la posguerra.

A nivel municipal, el goteo de dinero público es sistemático en instituciones socialistas. Destaca el Ayuntamiento de Vigo, gobernado con mayoría absoluta por el PSOE de Abel Caballero, que figura en el historial de adjudicaciones para la producción técnica de 25 espectáculos con 18.137,9 euros. La lista gallega la completan el Ayuntamiento de Ames, donde el alcalde Blas García (PSOE) regó con 6.655 euros a la compañía para el espectáculo Iribarne; el Ayuntamiento de Noia, gobernado por Francisco Pérez Caamaño (PSOE), que adjudicó 3.993 euros para la obra A velada de Londres; y el Ayuntamiento de Boiro, dirigido por el también socialista José Ramón Romero, con una partida de 2.299 euros para Melón Pelado.

El reguero de dinero fluye incluso fuera de Galicia hasta la Comunidad Valenciana: el Ayuntamiento de Villena (Alicante), liderado por el alcalde Fulgencio Cerdán (PSOE), ingresó otros 3.993 euros a la compañía. La propia web de ButacaZero describe su obra teatral como un «viaje esperpéntico». Un esperpento que, gracias a las inyecciones provenientes del entramado socialista de más de 46.000 euros, ha transformado los actos de Estado en un chiringuito pagado con los impuestos de todos los españoles.