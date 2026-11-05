Armengol canta una burla del ‘Cara al Sol’ en una esperpéntica performance pagada por el Congreso

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, se lanzaron este miércoles a cantar una versión del Cara al sol modificada por una compañía, ButacaZero, que efectuó una performance como parte del acto oficial por el Día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar, la guerra y la dictadura.

La representación teatral Melón Pelado, pagada por el Congreso, a cargo de la compañía mencionada, contó con la colaboración de las socialistas Armengol y Redondo, que no dudaron en cantar con las dos representantes que entonaban la versión del Cara al sol con letra modificada.

En la representación, se incluía el canto de una versión modificada del Cara al sol, con la siguiente letra. «Cara al sol con el melón pelado, como la bola de un billar, hoy te ves con el pelo rapado por no querer callar. Tanto a ti como a tu compañera la falange metió la tijera». Las dos actrices pidieron colaboración para cantar «con un final más contundente» la canción, y las cámaras enfocaron a continuación a la ministra de Igualdad y a la presidenta del Congreso de los Diputados entonando esta letra.

«Cara al sol con el melón pelado, como la bola de un billar. Hoy te ves con el pelo rapado por no querer callar. Tanto a ti como a tu compañera la falange metió la tijera. Nos querían ocultar, negar, y no vamos a callar», repitieron las dos políticas del PSOE, en un vídeo que horas después se ha convertido en viral en las redes sociales, con Redondo y sobre todo Armengol, como presidenta del Congreso, recibiendo duras críticas por la contratación de esta performance.

La página web de ButacaZero describe de la siguiente manera su obra Melón Pelado, que representaron en el Congreso de los Diputados este miércoles. «Dos titiriteras abren un antiguo baúl que podría estar en nuestro desván sin ni siquiera saberlo. Dentro no aparece la vajilla de nuestras abuelas, si no la historia silenciada de miles de mujeres rapadas durante la Guerra Civil. Entre la narración oral, el teatro documental y el de objetos, Melón Pelado propone un viaje esperpéntico que jamás debería volver a esconderse en ningún desván». Además, indican que es «el segundo proyecto escénico en el que ButacaZero aborda el tema de las rapadas de la Posguerra Civil».