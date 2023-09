El 10 de julio de 2019 el PSOE pidió a todos los diputados del PP, mediante una carta individualizada, que no acatasen las directrices de la dirección de su partido y apoyasen la investidura de Pedro Sánchez -que como ahora Alberto Núñez Feijóo había ganado las elecciones, pero sin mayoría absoluta-. Los socialistas pedían al PP «un gesto de reciprocidad» para que Sánchez pudiera gobernar en solitario sin necesidad de pactos con Podemos ni los separatistas. Lo mismo, sin carta, que hoy reclama el PP a los diputados socialistas de cara a la investidura de Feijóo y que en Ferraz tachan de «apelación al transfuguismo».

El actual portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, la ex vicesecretaria general Adriana Lastra, el ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización José Luis Ábalos, el secretario de Estado con las Cortes Rafael Simancas o su mano derecha en La Moncloa y diputado por Almería Antonio Hernando, fueron algunos de los diputados del PSOE que suscribieron la carta redactada por Ferraz y que se remitió a través de sus correos personales a sus compañeros del PP.

A todos ellos, un total de 66 parlamentarios socialistas se dirigían en los siguientes términos: «No os pedimos que asumáis nuestros valores o apoyéis nuestras políticas, ni os pedimos la abstención a favor de un gobierno socialista. Os pedimos que os abstengáis para que España tenga un gobierno. Si lo hacéis así, entre todos habremos recuperado parte de la cultura política que hizo posible la Transición y que inspiró nuestra Constitución».

El escenario en la política nacional de 2019 y ahora es distinto. Pese a que hacía poco más de un año que el líder del PSOE había llegado a La Moncloa, gracias al apoyo de los diputados independentistas, en una moción de censura contra la corrupción del PP, Sánchez se presentaba como un ariete contra el separatismo. Hoy, como en tantas otras cosas, también en eso ha cambiado de opinión y no sólo los ha habilitado como socios preferentes, sino que está dispuesto a ceder a todas sus exigencias para mantenerse en el poder.

La concesión de una amnistía que olvide los hechos ocurridos en Cataluña en 2017, que constituyeron el mayor desafío para nuestra democracia, es una de esas exigencias que está dispuesto a facilitar retorciendo la Constitución. Algo que siempre había rechazado y por lo que en el PP creen que los diputados del PSOE deberían forzar un debate interno sobre la cesión o no.

Apelación del PP al PSOE

La dirección del PP apela desde hace días a la conciencia de los diputados del PSOE para que no permitan que Sánchez salga investido a cambio de la amnistía a los separatistas. Un planteamiento al que en los últimos días se han sumado el candidato a la presidencia, Alberto Núñez Feijóo, la secretaria general Cuca Gamarra, el portavoz del Comité Electoral, Borja Sémper o el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Todos ellos apelaban a la responsabilidad de los parlamentarios socialistas, tras las críticas expresadas por varios cargos en activo e históricos.

Gamarra ha recordado este lunes que de la misma forma que hizo el PSOE en 2019, el PP no ha apelado al transfuguismo a los diputados socialistas, como ha asegurado Pedro Sánchez. La número dos de los populares ha trasladado que lo que su formación denuncia es «un fraude» a los propios electores que apoyaron a Sánchez. Ha afirmado que el PP apela «a las conciencias».

Borja Sémper, por su parte, también ha asegurado que llevan demasiado tiempo «conjugando los intereses de los independentistas» y hablando de «amnistía, referéndum de independencia» o «ruptura», por lo que ha defendido que en el Congreso «se vuelva a hablar de lo que importa a la mayoría de los españoles». Por eso, ha asegurado que ante ese debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, el PP apela a toda la Cámara para volver a defender la «igualdad entre todos los españoles».

En la misma línea se ha expresado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, al pedir a los diputados del PSOE que «demuestren con su voto lo que dicen de la amnistía». «Al margen de la ruptura del voto, lo que es importante es la coherencia», ha afirmado. «Si dices una cosa, vota lo mismo, pero no puedes decir una cosa y votar la contraria», ha asegurado el alcalde, quien ha insistido en que la amnistía es «inaceptable». «Cada uno tiene que votar en conciencia», ha subrayado el alcalde ante los periodistas tras participar en un acto por sus 100 primeros días de gobierno.