El PSOE no quiere molestar a su nuevo socio, Carles Puigdemont. Por eso, la delegación socialista española, encabezada por Iratxe García -que es también la presidenta de todo el socialismo en el Parlamento Europeo-, ha solicitado a sus compañeros del PES que no traten al ex president de la Generalitat de «prófugo» de la Justicia y lo hagan como «exiliado».

Fuentes del grupo de los Socialistas y Demócratas consultadas por este periódico, horas antes del pleno sobre la amnistía en Estrasburgo, señalaban que han recibido directrices de que Puigdemont «no debe ser tratado como un prófugo de la justicia», ya que «ha tenido que irse porque entendía que no se respetaban sus derechos políticos, como ocurre con los exiliados». De hecho, García no hizo ninguna referencia a él. El PSOE también les ha hecho «pedagogía» respecto a la Ley de Amnistía para «que no hagamos caso de las mentiras que difunden otros partidos españoles».

Unos argumentos que, por ahora, parece que están funcionando de cara a que no se escuchen públicamente muchas voces críticas con la decisión del Gobierno Sánchez. El entorno de García, relatan, ha hecho «un enorme esfuerzo» para «evitar pronunciamientos» en contra de su «discurso oficial».

Ese tratamiento de acusado a víctima es lo que ahora pretende corregir el Gobierno de Pedro Sánchez con la Ley de Amnistía. Tras prometer con anterioridad que iba a traer de vuelta a España a Puigdemont, para sentarlo frente a los tribunales, el secretario general del PSOE y presidente del Ejecutivo compra ahora el mismo vocabulario que durante cinco años han tratado de combatir tanto en España como en Europa.

La amnistía, que ya se tramita en el Congreso, obligará al Estado a olvidar lo ocurrido. Y en línea con el «reconocimiento de una injusticia» que reclama Junts, -y que obligó a Sánchez a cambiar parte de su discurso durante el debate de investidura para asegurarse la elección-, el presidente está dispuesto también a tratar a nivel internacional a Puigdemont como víctima.

Desde el PSOE, apelan a que «es el momento de la oportunidad» para el reencuentro entre el separatismo y el Estado. Y así tratan de hacérselo entender a unos compañeros de filas que observan, atónitos, el último cambio de opinión de Sánchez. Tal como explicó este periódico hace unos días, algunos europarlamentarios socialistas se sienten «engañados» por el líder del PSOE.

Durante los últimos años, el mismo PSOE que ahora les pide «compresión» por su nueva relación con Carles Puigdemont, relataba este miércoles un diputado en los pasillos de Estrasburgo, «nos exigía» que «votásemos a favor» de levantar su inmunidad para que pudiera ser extraditado a España y juzgado por el Tribunal Supremo. «No es muy coherente», resume.

Pese a esas críticas, no se prevé ni ahora ni en un futuro una ruptura de la disciplina discursiva del Grupo de los Socialistas y Demócratas en la Eurocámara, que pueda poner contra las cuerdas a Sánchez. Algunos partidos españoles pidieron al grupo que dirige García que «no voten ideológicamente» y antepongan el respeto a los tratados de la UE y a las directrices legales en un debate de estas características.

Reacciones del PSOE y Puigdemont

El pleno del Parlamento Europeo debatió este miércoles sobre la Ley de Amnistía que impulsa el Gobierno de Pedro Sánchez para favorecer los intereses de los separatistas. Un debate que, para la líder del PSOE en Europa, Iratxe García -que aprovechó su intervención para atacar al PP y a Vox-, sirve para poner «cordura y verdad» frente a la «mentira» que, a su juicio, esparcen los de Feijóo y los de Abascal en las instituciones europeas.

García, el mismo día que el Gobierno se reunió por primera vez tras tomar posesión de su cargo el presidente y los 22 ministros, manifestó que con la propuesta del debate extraordinario en la Cámara «el PP y Vox pretenden mantener abierta la confrontación en Europa tras no haber aceptado el resultado electoral». Por eso ella, durante su intervención, centró las críticas en la oposición en lugar de defender la Ley de Amnistía.

La portavoz de los socialistas en el Parlamento Europeo, que atendió a los medios de comunicación en los pasillos de la sede de Estrasburgo, reprochó a «los partidos de la derecha», PP y Vox, «su instrumentalización de las instituciones».

Iratxe García también acusó a los populares de tener una actitud «irresponsable» al señalar que la situación de «España no es un escenario similar al de Polonia o Hungría». Denunció que el PP «lo que hace es dañar la imagen» de nuestro país.

Puigdemont, que no intervino en el pleno, manifestó que «es un gran circo» el debate que se produjo a petición del Partido Popular Europeo. «Llevamos mucho tiempo pidiendo que en esta Cámara se hable del conflicto entre Cataluña y España» por lo que, a su juicio, el pleno de este miércoles servirá también «para internacionalizar el conflicto». En los mismos pasillos del Parlamento Europeo, el pasado martes, el ex president cargó contra el juez Manuel García-Castellón por pedir al Tribunal Supremo que le investigue por terrorismo.