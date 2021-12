El PSOE de San Martín de Valdeiglesias ha mostrado su «apoyo incondicional» a la ex alcaldesa de la localidad, Mariluz Lastras y al teniente de alcalde, Luis Haro, detenidos por corrupción urbanística en el denominado caso Pantano.

El pasado 15 de diciembre la Guardia Civil registró las dependencias municipales de la localidad madrileña en el marco de una operación que relacionaba a miembros del anterior equipo de gobierno con la corrupción urbanística en el pantano de San Juan. En total fueron detenidas cuatro personas.

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al equipo de Delitos Económicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos registraron también las sedes de varias empresas relacionadas con el Consistorio y casas particulares tanto en la citada localidad como en Madrid capital.

Este jueves, la Agrupación Socialista de San Martín de Valdeiglesias ha distribuido un comunicado en el que asegura que «no existe ninguna trama, ni orquestación de corrupción» y señalan a la persona que ha realizado la denuncia que ha finalizado con la operación de la Guardia Civil. «La persona que inició la denuncia no ha parado de verter mentira sobre mentira, en una causa que tendrá que ser dirimida en los tribunales, y no por los intereses políticos de aquella que, incapaz de gobernar, únicamente se dedica a manipular la información y a denunciar a toda persona que no cumpla con sus dictados, ya sean vecinos, empresas, trabajadores o concejales de la oposición».

La nota añade que desde las filas del PSOE lamentan «el perjuicio personal y familiar de todos y cada uno de los involucrados en este asunto, y confiamos que la justicia sea capaz de desmontar este capítulo de novela negra».

También se quejan los socialistas de la «desproporcionada» actuación llevada a cabo, que finalizó con varias detenciones y «el intento de convertir San Martín de Valdeiglesias en una cuna de corrupción, desprestigiando la imagen del municipio».