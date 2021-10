El Partido Socialista de Pedro Sánchez ha justificado este martes que el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, Rafael Simancas, tenga un cuarto despacho -contando los de ambas Cámaras y Moncloa- como alto cargo del Gobierno porque «no desplaza a ningún senador». A raíz de la exclusiva publicaba por OKDIARIO sobre el despacho nuevo que Simancas tendrá en el Senado y que será ya el cuarto a su disposición, la vicepresidenta primera de la Cámara alta, Cristina Narbona, de su partido, ha afirmado que se ha considerado «oportuno» que así sea y ha destacado que Simancas no le ha quitado el despacho a ningún senador en este caso.

En concreto, OKDIARIO revela este martes que el presidente del Senado, Ander Gil (PSOE), en una reunión de la Mesa celebrada el pasado 7 de septiembre confirmó esta asignación y declinó someterla al escrutinio de los miembros de dicho órgano de gobierno de la Cámara, como pidió el secretario tercero, Rafael Hernando (PP). En concreto, Simancas ocupará una estancia que antes era utilizada como comedor privado para senadores, muy cerca del bar-cafetería del Edificio Ampliación.

Desde su inauguración hace 30 años, los secretarios de Estado de Relaciones con las Cortes venían utilizando en la Cámara alta para el desarrollo de sus tareas dependencias reservadas al Gobierno, según informaron fuentes parlamentarias. Sin embargo, Rafael Simancas gozará ahora de un espacio propio, acotado y renovado, al margen de la zona de Gobierno. Será así su cuarto despacho, además de los dos que ya tiene en el Congreso de los Diputados (en el Palacio y en el número 36 de la Carrera de San Jerónimo) y en el Complejo de La Moncloa.

Un «ajuste de espacio»

Preguntada al respecto en rueda de prensa, la vicepresidenta primera del Senado, Cristina Narbona (PSOE), ha señalado que «el despacho con el que contará el secretario de Estado no supone haber privado de despacho a ningún senado, es un ajuste de espacio que se considera oportuno», ha declarado.

Asimismo, Narbona ha manifestado que «no estoy segura, pero a lo largo de los años que he tenido ocasión de venir en otra condición al Senado, creo que ha habido siempre espacios más o menos acotados precisamente para quien ostenta la responsabilidad de las relaciones con las Cortes, igual que existe en el Congreso». Sin embargo, fuentes de la Cámara Alta recalcan que el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes ha venido usando dependencias del Gobierno en las últimas décadas y no un despacho apartado como ahora hará Simancas en lo que venía siendo un comedor privado para senadores.

Exterior del antiguo comedor destinado a despacho de Simancas en el Senado.

No obstante, ha proseguido Narbona, «es importante resaltar que el secretario de Estado no desplaza a ningún senador, sino que ocupa un espacio que de hecho prácticamente no se estaba utilizando», ha añadido sobre dicho comedor. En el caso del anterior secretario de Estado con dicha responsabilidad, el socialista José Antonio Montilla, al que sustituyó Simancas el pasado julio, nunca tuvo ese despacho separado y utilizó otras instancias reservadas al Ejecutivo.

Gómez: «No entro…»

Por su parte, preguntado también por este asunto, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Héctor Gómez, ha hablado de «diferentes espacios de trabajo, de encuentro, de reuniones de un secretario de Estado». «Un secretario de Estado… no entro… honestamente, porque no estamos en ese tipo de dinámicas… atiende numerosas responsabilidades», ha respondido Gómez entrecortado.

«Normalmente un secretario de Estado de Relaciones con las Cortes tiene numerosas responsabilidades, de reunirse con ministros en un punto o en otro, en el Senado, en el Congreso, en diferentes Ministerios… De lo que se trata es de facilitar la labor de los miembros del Ejecutivo», ha sentenciado.

OKDIARIO se puso en contacto con el socialista Rafael Simancas antes de la publicación de dicha información pero no hubo respuesta.