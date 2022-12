El PSOE ha registrado un nuevo escrito a la desesperada -que se suma a los dos de ayer domingo- para intentar paralizar la solicitud de amparo formulada por el PP al Tribunal Constitucional. Lo firma el presidente de la Comisión de Justicia, Felipe Sicilia. En el texto, el diputado pide a los magistrados estar presente en la causa y que permitan “un margen de aplicación en la interpretación de la legalidad parlamentaria» que facilite el asalto del PSOE y Podemos al Poder Judicial. Todo a pocos minutos de que empezara el Pleno del Constitucional. Los magistrados tendrán que decidir ahora si admiten que Sicilia se persone en la causa, lo que volvería a suspender el Pleno.

«Ante la medida cautelarísima solicitada, y aun cuando no se me ha dado traslado de este ni emplazado para comparecer en el proceso, siendo evidente mi interés legítimo como parte en el mismo, solicito que se me tenga por personado, comparecido y parte en el presente procedimiento que consta en el encabezamiento de este escrito» reclama Sicilia, en un último intento para que se paralice el debate que dejaría sin efectos la votación del parlamento de la semana pasada que este jueves deberá ser refrendada por el Senado antes de su entrada en vigor en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El pleno del Tribunal Constitucional se ha vuelto a reunir este lunes, tras suspender la sesión que debía dirimir este conflicto el pasado jueves. El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, el mismo diputado socialista que en el último pleno acusó a los populares de golpistas, también reclama -como han hecho previamente el PSOE y Unidas Podemos- la recusación de dos de los magistrados.

Ofensiva

Prácticamente en el tiempo de descuento, por separado, las dos formaciones que apoyan al Gobierno intentan frenar la admisión a trámite del recurso de los populares. Y es que en paralelo al registro de dicho escrito, por parte de Sicilia, Unidas Podemos ha pedido «ayuda» a los tribunales europeos para que sean estos los que resuelvan la situación.

Todo mientras acusan al PP de aspirar a que los magistrados con mandato caducado tomen una «decisión política» con un proceso «sumario» propio de un «Estado de excepción». Se preguntan, los podemitas, si en España legislan «jueces ultras» o el «pueblo», a través de sus diputados.

Este domingo el PSOE presentó dos escritos más ante el Tribunal Constitucional. En los escritos registrados consideran que si se admite la petición del PP, el Tribunal Constitucional «vulneraría el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes» y, además, se «perturbaría» el funcionamiento de las Cortes Generales.

Asimismo, los socialistas alegan que la interposición de los recursos de amparo sin haber agotado las vías internas es causa de inadmisión a trámite con carácter previo «como tiene determinado» el propio Tribunal Constitucional. Por ello reclaman que admitir una medida cautelarísima como la solicitada, «implicaría que el Tribunal Constitucional vía interpretativa, interfiriera en la competencia del legislador».