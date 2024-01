El PSOE de Pedro Sánchez defendió a puerta cerrada en el Congreso de los Diputados que la amnistía a los encausados del 1-O pactada por los socialistas y los separatistas de ERC y Junts para la investidura de Pedro Sánchez no busca la «autodeterminación» de Cataluña, según consta en actas de la Mesa de la Cámara.

Así lo defendió el propio vicepresidente primero del Congreso y diputado socialista por Sevilla, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, cuando el pasado 21 de noviembre de 2023 la proposición de ley de su partido se sometió al trámite de calificación en la Mesa de la Cámara y siguió adelante gracias a los votos de los representantes de PSOE y Sumar. Ahora, a instancia de Vox, que se ha querellado contra estos miembros de órgano de gobierno de la Cámara, ha facilitado las actas de aquella reunión a la formación de Santiago Abascal, tercera fuerza del hemiciclo pero sin presencia en la Mesa.

En dicha reunión, celebrada a puerta cerrada, Gómez de Celis empleó una argumentación más que cuestionable para sostener que el texto del PSOE para conceder la amnistía a los golpistas del 1-O difiere del que presentaron en 2021 los propios independentistas de ERC, Junts y la CUP y que fue rechazado por la Mesa, incluidos sus miembros socialistas, con el informe contrario además del anterior letrado mayor, Carlos Gutiérrez Vicén.

En el contexto actual, Gómez de Celis esgrimió en respuesta al diputado del PP por Salamanca y vicepresidente segundo del Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, que «en el caso que ahora nos ocupa (…) no estamos ante un indulto, no hay individualización de las causas, no hay injerencia en el ámbito judicial y la amnistía propuesta no se basa en un supuesto principio de autodeterminación de Cataluña, rechazado por el Tribunal Constitucional», sostiene el número dos de la presidenta Francina Armengol.

En cambio, el PP ha denunciado en estos meses que la amnistía es el «primer paso» de los independentistas hacia otro «referéndum de autodeterminación» como el 1-O de 2017. El propio Alberto Núñez Feijóo alertó de ello en el debate de investidura de Pedro Sánchez. «¿Amnistía, sí o no; referéndum, sí o no, volver a declarar la independencia de Cataluña, sí o no?», lanzó al jefe del Gobierno sin obtener respuesta.

El letrado Galindo

De otro lado, en la reunión de la Mesa del 21 de noviembre de 2023, el vicepresidente segundo del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, también tuvo palabras de elogio hacia el nuevo secretario general, Fernando Galindo, con pasado en el PSOE y en el Gobierno, por su informe favorable a la tramitación de la amnistía. «El Sr. Rodríguez, dejando al margen esta última valoración política del Sr. Bermúdez de Castro, más propia de un portavoz de grupo parlamentario que de un miembro de la Mesa, hace consta su agradecimiento a la Secretaría General en su conjunto por la nota elaborada que, más bien, es un informe, por lo prolijo, detallado y clarificador», recogen las actas.

Este informe no vinculante que dirigió Galindo y que fue enmendado el pasado 10 de enero por los letrados de la Comisión de Justicia sostuvo que «no parecen existir en la Constitución ni en la jurisprudencia constitucional parámetros o elementos suficientes para determinar si se produce una contradicción evidente y palmaria con la Constitución», como sí planteó el anterior letrado mayor. De igual modo, los letrados de la Comisión de Justicia señalaron en el trámite de enmiendas que existen dudas sobre la constitucionalidad de esta ley de amnistía y apuntaron que la aprobación de una norma de este tipo requeriría una reforma constitucional.

La polémica ley de amnistía y la última cesión del PSOE de Sánchez a los separatistas en su redactado, esto es, indultar todos los delitos de terrorismo cometidos por los separatistas durante el procés, estarán muy presentes en el debate que tendrá lugar este miércoles en la Diputación Permanente del Congreso.

Comparecencia de Sánchez

Una de las iniciativas que lleva el Grupo Popular, con el portavoz Miguel Tellado al frente, es la petición de comparecencia urgente del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que explique los acuerdos que alcanzó in extremis con el partido de Carles Puigdemont con tal de salvar dos decretos-leyes. Entre las cesiones pactadas figuran competencias en materia de inmigración, como el «control de fronteras», según la nota que difundió Junts. En cambio, ni el Gobierno ni Ferraz han hecho público todavía documento alguno sobre dicho acuerdo, pese a que incluso la noche anterior a la votación del 10 de enero en el Senado (por obras en el Congreso) hubo una reunión privada en Moncloa entre miembros del PSOE y Junts.

No obstante, todo apunta a que la misma mayoría Waterloo que salvó la convalidación de esos dos decretos, librará a Sánchez de comparecer de urgencia en el Congreso y tumbará la petición del PP. El partido de Feijóo encontrará aquí otro motivo más para llamar a la movilización ciudadana en el acto contra la amnistía convocado para este domingo 28 de enero en la Plaza de España de Madrid.