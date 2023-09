Trias acusa al PSOE de estar «detrás» del 23-F: «Nadie se puede creer que fuese de Tejero»

El ex alcalde de Barcelona y líder del partido de Puigdemont en el Ayuntamiento, Xavier Trias , asegura que el PSOE estuvo «detrás» del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 para «frenar el desarrollo autonómico». «Yo creo que los socialistas estaban detrás», ha señalado.

«¿Que pasó? Se acabó el 23-F, se cambió el gobierno y ¿qué es lo primero que hizo el PSOE? La LOAPA», ha defendido Trias este lunes en una entrevista a la Cadena SER, en alusión a la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico. «Hubo un golpe de Estado el 23-F. Nadie se puede creer que esto fue un golpe de Estado del señor Tejero. A lo mejor aún hay algunos inocentes que se creen esto», ha apostillado.

Sobre si lo sabía el entonces líder del PSOE y posteriormente presidente del Gobierno, Felipe González, Xavier Trias ha contestado que lo desconoce. Sin embargo, ha afirmado que, en un almuerzo que compartieron González y Trias con el entonces presidente de la Generalitat Jordi Pujol y el empresario Pere Duran Farell, González mostró una buena actitud en relación a la normalización lingüística: «Siempre, en todas las cosas, hay claroscuros».

Xavier Trias ha dado por hecho que criticarán estas declaraciones y las achacarán al hecho de ser mayor.

«Es un error»

«El no reconocimiento de los territorios que hay a nivel de Península Ibérica es un error. Es triste escuchar algunas declaraciones. Me da pena Felipe González, Ramón Jáuregui y gente que ha sido importante», ha recalcado Trias, que cree que no se encontró «una solución satisfactoria» durante la Transición en lo relativo «al encaje territorial».

El que fuera alcalde de Barcelona es partidario de apoyar una hipotética investidura de Pedro Sánchez, «pero no a cualquier precio» y le ha instado a aclarar qué quiere hacer con Cataluña, destacando que la pelota está en el tejado de los socialistas y que el expresidente fugado de la Generalitat Carles Puigdemont dejó clara su posición.

«El problema de fondo es que no hay un reconocimiento de Cataluña como nación, y deben decidir si se hace este reconocimiento o no», ha explicado Trias, minimizando que la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz (Sumar), defendiera que una posible ley de amnistía debe conllevar la renuncia a la unilateralidad.

«Rectifique»

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha pedido a Trias una rectificación y le acusa de hacer una afirmación «dolorosa» en relación a los socialistas.

«Conociendo al señor Xavier Trias la sorpresa es aún mayor. Una afirmación totalmente desafortunada, sin sentido y dolorosa para los socialistas, que siempre hemos luchado por la democracia en ese país. Le pido que rectifique», ha afirmado Illa en una mensaje colgado en las redes sociales.

Coneixent el senyor Xavier Trias la sorpresa és encara més gran. Una afirmació totalment desafortunada, sense sentit i dolorosa per als socialistes, que sempre hem lluitat per la democràcia en aquest país. Li demano que rectifiqui. — Salvador Illa Roca/❤️ (@salvadorilla) September 18, 2023

«Infamia»

El diputado del PSC y secretario primera de la Mesa del Parlament de Cataluña, Ferran Pedret, ha calificado de «infamia» esta acusación de Xavier Trias contra el PSOE.

«Socialistas que corrieron a ocultar o destruir las fichas de los militantes, con el recuerdo fresco de 1973 chileno. Otros que se presentaron en los ayuntamientos para defenderlos. Abuelos que se ofrecían a recoger a los chavales de los militantes por si acaso. La infamia de Trias, al descubierto», ha afirmado Pedret en un mensaje colgado en las redes sociales.

Socialistes que van córrer a ocultar o destruir les fitxes dels militants, amb el record ben fresc del 1973 xilè. Altres que es van presentar als ajuntaments per defensar-los. Avis que s’oferien a recollir els nanos dels militants per si de cas. La infàmia de Trias, al descobert. pic.twitter.com/79HPam5aS1 — Ferran Pedret Santos (@FerranPedret) September 18, 2023

Uso del catalán

Por otro lado, Xavier Trias ha celebrado la inclusión de las lenguas cooficiales en el Congreso y ha defendido que, a partir de ahora, deben hacer las intervenciones en catalán en la Cámara Baja.

«Si las puedes hacer en catalán, las tenemos que hacer en catalán», ha opinado Trias, que cree que deben luchar para que también puedan usar la lengua en Europa.