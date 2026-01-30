Presidente de una mesa electoral: así son sus funciones

A nueve días de las elecciones autonómicas de Aragón, ya son muchos los ciudadanos que saben si les ha tocado ser miembro de una de las mesas electorales el próximo domingo 8 de febrero. Más allá de las funciones que tienen que hacer cada uno generalmente, como presentarse a las 08:00 horas de la mañana en el colegio electoral y permanecer hasta el final de la jornada, el recuento de votos, el control de datos de cada persona que acuda a votar y un sin fin de tareas más.

Algunos puestos tienen más responsabilidades que otras. Este es el caso del presidente de mesa. Si formas parte de la mesa electoral y quieres saber qué vas a tener que hacer este domingo, aquí te lo contamos.

Presidente de la mesa electoral

Tanto el presidente de mesa, como los vocales y los suplentes, deben reunirse a las 08:00 de la mañana en el colegio electoral que le corresponda. Tras una reunión previa al inicio del comienzo de las votaciones, el presidente acompañado de los vocales, debe comprobar que dispone de todo el material necesario para las votaciones (urnas, cabina de votación, sobres, papeletas, listas de censo, actas, listas de votantes, certificados de votación, plantilla auxiliar, copias del nombramiento de los interventores, sobres y recibos de entrega). Si alguno de estos elementos no está, el presidente debe ser el encargado de avisar a la Junta Electoral de Zona.

Comienzo de la votación

Si todo está correcto, se procederá a la formación de la mesa electoral. El presidente escribirá el acta de constitución de la mesa y los miembros, procederán a firmarla. A las 09:00 se comenzará la votación.

Le corresponde al presidente avisar a la Junta Electoral de Zona si faltan papeletas.

A las 20:00 será el encargado de avisar del cierre de la votación, igual que ha avisado del inicio de la misma. A continuación, introducirá en la urna los sobres que contienen las papeletas de voto remetidas por correo.

Escrutinio votos

Será el presidente de la mesa quien extraerá uno a uno, los sobres y leer las papeletas en voz alta, enseñando cada papeleta, una vez leída, a vocales, interventores y apoderados. Será el presidente quien pregunte si hay alguna reclamación en contra del escrutinio, de ser así, se debe resolver por mayoría de sus integrantes.

El presidente anunciará el resultado de la votación en voz alta, y todas las personas que integran la mesa deben firmar el acta electoral. Posteriormente, la presidencia tiene que entregar los sobres en el Juzgado de Primera Instancia o de Paz, en el que esté circunscrito la mesa electoral.