Resultados de las últimas elecciones en Aragón: cuándo fueron y quién ganó

Las elecciones autonómicas en Aragón de 2023 se celebraron el 28 de mayo de ese año, en el marco de una jornada de elecciones locales y regionales que marcó importantes cambios políticos en varias comunidades autónomas de España. En Aragón, estos comicios supusieron un giro significativo en el panorama político regional tras años de gobiernos alternados y coaliciones diversas. La cita electoral de 2023 tuvo una participación cercana al 69%, con 662.691 votos escrutados de un censo aproximado de 980.000 personas.

El Partido Popular (PP) fue la fuerza más votada en las elecciones autonómicas de Aragón de 2023. Con aproximadamente 35,55% de los votos, el PP logró 28 escaños en las Cortes de Aragón, el parlamento regional, que cuenta en total con 67 diputados. Este resultado supuso un avance claro respecto a elecciones anteriores y le permitió ocupar una posición privilegiada para la formación de Gobierno.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) fue la segunda fuerza más votada en Aragón. Obtuvo 23 escaños, con cerca del 29,5% de los votos, lo que consolidó a su grupo parlamentario como la principal alternativa política dentro de la oposición.

La formación de Vox se situó como tercera fuerza, con 7 escaños y más del 11% de los votos, consolidando así el crecimiento de la derecha más conservadora en la región.

Otras fuerzas consiguieron representación ante la dispersión del voto:

Chunta Aragonesista (CHA) obtuvo 3 escaños,

(CHA) obtuvo 3 escaños, La coalición Aragón-Teruel Existe también logró 3 diputados,

también logró 3 diputados, Podemos – Alianza Verde, Izquierda Unida (IU) y el Partido Aragonés (PAR) consiguieron representación menor, con 1 escaño cada uno.

Encuestas para las elecciones de 2026

A menos de dos semanas para las elecciones autonómicas de Aragón, programadas para el 8 de febrero de 2026, los sondeos y encuestas publicadas hasta ahora dibujan un panorama político marcado por una clara ventaja para el Partido Popular (PP), un ascenso significativo de Vox y un retroceso del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con una izquierda fragmentada y en retroceso.

Con la campaña electoral en marcha, ya se han conocido los resultados de las primeras encuestas que reflejan una ventaja clara del PP sobre el resto de fuerzas. Sin embargo, esa ventaja no sería suficiente para alcanzar la mayoría absoluta en las Cortes de Aragón, lo que hace prever que la gobernabilidad dependerá del apoyo de otras formaciones.