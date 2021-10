PP, Vox y Ciudadanos han pedido la reprobación en el Congreso de la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, por acusar al Tribunal Supremo de «prevaricar» tras condenar por agredir a un policía al ya ex diputado podemita Alberto Rodríguez. Los grupos parlamentarios del PP y de Vox han anunciado que llevarán esta propuesta esta semana a la Cámara Baja.

«En cualquier país serio del mundo, cuando un juez condena a un político, el político dimite. En la España de Sánchez, cuando un juez condena a un político de Podemos, el que tiene que dimitir es el juez. Esto no es serio. Jamás había pasado que dede el Gobierno se arremetiera de esta manera contra el Poder Judicial», ha asegurado este martes el líder del PP, Pablo Casado, en una entrevista concedida a la Cadena Cope.

El jefe de la oposición ya exigió el pasado viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez el «cese inmediato» de Ione Belarra como ministra. «Pero no lo ha hecho ¿Por qué? Porque Belarra no es una ministra de Sánchez sino de Podemos. Aquí no hay un Gobierno sino dos Gobierno», ha señalado.

«Si Pedro Sánchez no puede echar a la señora Belarra, que al menos el Congreso de los Diputados la repruebe porque jamás había pasado que el Gobierno arremetiera contra el Poder Judicial, que tiene que ser independiente. No hay otro gobierno en Europa ahora con ministros tan radicales como los que hay en España», ha apostillado.

Pablo Casado ha remarcado que «llueve sobre mojado» y ha recordado cuando los ministros socialistas del Gobierno de Sánchez «arremetieron contra el Tribunal Constitucional» por declarar inconstitucional el primero estado de alarma. «Arremetieron contra el Tribunal Supremo cuando dijo que no se podía indultar a los presos golpistas», ha apuntado.

«Individuas sin preparación»

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha revelado que su formación planteará la reprobación de Ione Belarra «ante el próximo Pleno de la Cámara». «Atacó la la división de poderes y la independencia judicial acusando públicamente al máximo órgano judicial del Estado de la comisión de un delito de prevaricación», ha indicó.

«Consideramos que la señora Belarra, una vez más, excede con su actuación en lo que podría ser una calumnia de la máxima gravedad. Esto es lo que sucede cuando se crean ministerios con presupuesto pero sin competencias para individuos e individuas sin preparación ni competencia», ha enfatizado Espinosa de los Monteros este martes en una rueda de prensa en el Congreso.

«Es un escándalo»

Ciudadanos ha pedido también la reprobación de la ministra de Ione Belarra en el Congreso. Así lo ha explicado el diputado y portavoz nacional de la formación naranja, Edmundo Bal. «No había duda de que Alberto Rodríguez tenía que perder su escaño. Es un escándalo que la ministra Belarra ataque al Supremo acusándolo de prevaricación. Pedimos su reprobación inmediata», ha defendido este martes en una rueda de prensa en la Cámara Baja.

❌ No había duda de que Alberto Rodríguez tenía que perder su escaño. 🏛 @BalEdmundo «Es un escándalo que la ministra Belarra ataque al Supremo acusándolo de prevaricación» #ActualidadCs 👉 Pedimos su reprobación inmediata. pic.twitter.com/nWWZNa0cWL — Ciudadanos 🇪🇸🇪🇺 (@CiudadanosCs) October 26, 2021

«Qué imagen da más pobre, de jaula de grillos, de pelas y de batallas entre las dos facciones del Gobierno. Creo que la señora Belarra, si tuviera algún tipo de dignidad personal para la alta responsabilidad que lleva a cabo en el Gobierno, debería presentar su dimisión porque tiene la obligación del respeto institucional. Y si no, el señor Sánchez debería cesarla», ha apostillado Bal.