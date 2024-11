El PP a sus socios comunitarios sobre el examen a Ribera: «Si no vale para España, no vale para Europa»

El PP de Alberto Núñez Feijóo ha lanzado este sábado, de manera abierta, sin rodeos, toda una advertencia a sus socios del Partido Popular europeo de las consecuencias de apoyar a Teresa Ribera como comisaria, tras ser propuesta por la presidenta Ursula Von der Leyen a instancia de los socialistas y en el marco de la habitual negociación entre las dos grandes familias europeas. En declaraciones a los medios en Ferrol, el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, ha remarcado que «Teresa Ribera, si no nos vale para España, no nos vale por Europa».

«Quiero decirlo claro. Lo que no nos vale para España, no nos vale para Europa, Teresa Ribera no debería ser comisaria. Ha demostrado a lo largo de los últimos años y de los últimos días que no ha estado a la altura», ha enfatizado Tellado, interpelando así implícitamente a los demás integrantes de la familia del PP europeo. En concreto, Ribera, candidata a comisaria de Competencia y vicepresidenta para la Transición Limpia, Justa y Competitiva, se enfrenta el próximo martes 12 de noviembre al hearing (examen) del Parlamento Europeo, donde se votará su idoneidad. «Los candidatos que no sean aprobados por la audiencia, podrán ser retirados y reemplazados por otros», señala la normativa comunitaria.

En este contexto, Tellado ha denunciado especialmente la inacción de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en la tragedia de Valencia provocada por la DANA y el desbordamiento del Barranco del Poyo. El portavoz popular ha criticado que Teresa Ribera «no acudido a la mitad de las sesiones de control en los últimos meses» en el Congreso y «vive en la huida permanente, más preocupada de sus propios intereses que de la gestión de las competencias que le son propias». Tellado ha exigido a Pedro Sánchez que proponga otra candidatura que no sea Teresa Ribera porque «no es digna representante».

Cabe recordar que tanto la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ, organismos cuestionados en esta crisis, dependen del Ministerio de Teresa Ribera, quien a principios de la semana pasada se encontraba en París y en Bruselas. Así, Tellado ha acusado al Gobierno de España, y en especial a Ribera, de dejar «muy sola» y «abandonada» a la Generalitat valenciana de Carlos Mazón en la gestión de la crisis frente a la DANA. De esta manera, el dirigente del PP se ha referido al tardío SMS que Ribera envío Mazón a las 20.20 del día de la tragedia «sobre cierta preocupación de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)» , cuando la Generalitat ya había actuado y ya había mandado el mensaje de alerta a los ciudadanos.

«Teresa Ribera no ha estado a la altura, ha estado esquiva, huida, desaparecida durante nueve días», ha lamentado Tellado, denunciando también que la vicepresidenta tercera no se someta el próximo miércoles a la sesión de control al Gobierno prevista en el Congreso. El examen de Ribera en la Eurocámara es a las 18.30 horas del día anterior, por lo que tendría tiempo de regresar a España, haciendo uso del Falcon como acostumbran los ministros. En cambio, y a diferencia de Pedro Sánchez y Teresa Ribera, Carlos Mazón sí comparecerá en las Cortes valencianas la semana que viene.

«Mucho se ha hablado de la agenda del presidente de la Generalitat, cuando quien estaba sentado en el Cecopi era el Gobierno autonómico, y el Gobierno de España estaba muy lejos: Sánchez en la India, Teresa Ribera en Bruselas y París, y el secretario de Estado de Medio Ambiente en Colombia», ha apostillado.

Además, Tellado ha reprochado al Gobierno central que haya querido «sacar tajada política de la tragedia, gestionando por la puerta de atrás una moción de censura a un ayuntamiento afectado por la DANA o pagando campañas de desprestigio del presidente de la Generalitat». Ante ello, el portavoz del PP en el Congreso ha puesto «en valor el trabajo que se ha hecho desde la Generalitat» que preside Mazón.

Ferrol, «estación fantasma»

De otro lado, en el marco de una reivindicación que el PP de Galicia llevará al Congreso de los Diputados, Tellado ha subrayado la necesidad de que la alta velocidad llegue a Lugo y Ferrol: «Desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el AVE a Ferrol y a Lugo ha estado olvidado. Ahora, viendo por qué investiga el Tribunal Supremo al ex ministro Ábalos, podemos entender por qué. Las prioridades del Ministerio de Transportes eran otras», ha afirmado.

Tellado ha lamentado, además, que «Adif no nos ha dejado entrar al interior de la estación» para realizar allí las declaraciones, lo que ha impedido que los medios pudiesen «comprobar» cómo es la «estación fantasma» de Ferrol.