El PP reprobará a Montero en el Congreso ante la «alarma social» de su ley del ‘sólo sí es sí’

Los diputados y senadores del Partido Popular han salido este jueves a la calle, encabezados por sus portavoces parlamentarios, Cuca Gamarra y Javier Maroto, para exigir la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, así como la rectificación de la chapuza legal de la Ley del sólo sí es sí. En este sentido, Gamarra ha avanzado que su Grupo presentará una iniciativa parlamentaria para reprobar a Montero y ha pedido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intervenga en este asunto directamente, destituya a Montero y «reforme la Ley para que ningún agresor sexual pueda ser condenado a una pena menor a la que hubiera sido condenado antes de la entrada en vigor» del proyecto de Igualdad.

El partido de Alberto Núñez-Feijóo redobla así su presión para que la cada vez más cuestionada ministra de Igualdad, Irene Montero, abandone el Gobierno y apunta al presidente Pedro Sánchez, como responsable último de cesarla, debido a la «alarma social» que está provocando «el goteo de rebajas de penas» a abusadores sexuales que ascienden ya a más de 40. Así lo ha señalado Gamarra tras una concentración a las puertas del Congreso de los Diputados en la que diputados y senadores de esta formación han desplegado una pancarta con el lema ‘No a la rebaja de penas por delitos sexuales. ¡Rectificación Ya!’., y a la que se han sumado en el último momento los diputados de Vox, Iván Espinosa de los Monteros y Carla Toscano, aunque, como han señalado desde el PP, no estaban invitados.

«Esta Ley está beneficiando a agresores sexuales, poniendo incluso libertad a algunos de ellos», ha censurado la portavoz popular, y «aunque hay efectos que ya no se van a poder parar, como las rebajas de penas, que todos sabemos que no han terminado, sino que no han hecho más que empezar», sí se puede «rectificar». Es por ello que Gamarra ha reclamado a Sánchez que «reforme» la Ley Montero para que «ninguna mujer tenga que ver cómo su agresor se beneficia de la aplicación de una Ley que ha salido del Parlamento de España» y «el Código Penal no ampare a delincuentes sexuales».

Gamarra ha defendido que las «víctimas necesitan unos poderes públicos que las defiendan, que no les den la espalda y que legislen bien». En este sentido, ha calificado la Ley del sólo sí es sí como «un trabajo mal hecho» del que está sacando partido los «delincuentes». Para el PP «no puede haber, de aquí en adelante, ni una rebaja de penas más y eso es una responsabilidad del presidente del Gobierno». A Sánchez le ha pedido Gamarra que se disculpe ante las víctimas de agresiones sexuales cuyos abusadores han visto rebajadas sus condenas.

Responsabilidad

En relación a Montero, Gamarra ha reclamado a Sánchez que tome cartas en el asunto y «cese a la ministra de Igualdad» porque es su responsabilidad «por encima de sus acuerdos de Gobierno para seguir en La Moncloa». Precisamente sobre la posición de Montero en el Gobierno el partido de Feijóo ha decidido pasar a la acción y tratará de que el Congreso de los Diputados censure el trabajo de la ministra con una iniciativa para su reprobación que presentarán en próximas fechas para su debate y votación

La concentración organizada de urgencia por el PP se produce un día después de que Irene Montero acusara en sede parlamentaria a este partido de “promover la cultura de la violación” por poner en marcha desde sus gobiernos autonómicos acciones en la que dan a las mujeres consejos de autoprotección para evitar ser víctimas de sumisión química que acaben en violaciones. Una estrategia que, tal como ha informado OKDIARIO, también se va a desarrollar desde el Gobierno socialcomunista del que forma parte la propia Montero.

Asimismo, tras las graves palabras de la ministra de Igualdad contra el principal partido de la oposición, el propio Feijóo exigió la salida del Gobierno de Montero. “Lo que debe hacer, en mi opinión, es simplemente recoger su despacho”, reclamó el jefe de la oposición pidiendo “que no se ponga nerviosa, asuma su responsabilidad y no siga embarrando la política española”. “Es gravísimo lo que está haciendo el Gobierno de España” y es “un disparate” que siga sin rectificar dicha Ley mientras la ministra se dedica a dar “lecciones”, criticó Feijóo.