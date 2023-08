El PP pregunta a Junts si acepta reunirse para hablar de la investidura y la respuesta es «sí»

El PP ha preguntado a Junts per Catalunya si acepta reunirse para hablar de la investidura del candidato propuesto por el Rey, Alberto Núñez Feijóo, y la respuesta del partido independentista ha sido «sí», según ha podido saber OKDIARIO de fuentes parlamentarias.

La cúpula del PP avanzó en los últimos días, una vez Felipe VI encargó a Feijóo obtener la confianza de la Cámara y formar gobierno, que los populares se reunirían con todos las fuerzas del hemiciclo para hablar de la investidura, salvo con Bildu, la formación de los herederos del brazo político de ETA que sigue sin condenar el terrorismo de la banda.

Cabe recordar que el entonces presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy (PP), procedió de manera similar en julio de 2016 recibiendo en la Moncloa a Francesc Homs (CDC) en un encuentro que sirvió a los populares para constatar los planes independentistas de los neoconvergentes. De hecho, Homs -como reveló él mismo- comunicó a Rajoy en persona que no contase con su formación «ni por activa ni por pasiva, para su investidura», extremo que en esta ocasión todavía no ha expresado Junts formalmente para el actual candidato del PP. De aquel encuentro no hubo foto ni convocatoria a los medios de comunicación.

Desde Génova han dejado claro la ronda de contactos ha sido prevista para «construir el proyecto que ha sido respaldado en las urnas: que es el que necesita España, centrado en la Constitución, la estabilidad y garantizar la igualdad de todos los españoles».

«Tenemos muy claro nuestro ‘no’ a la amnistía y a la autodeterminación», afirmó el miércoles la vicesecretaria general de Políticas Sociales y Reto Demográfico del PP, Carmen Fúnez, criticando así las cesiones que negocia Pedro Sánchez con los separatistas. «Vamos a ofrecer un proyecto político de estabilidad para nuestro país, para todas las comunidades autónomas, incluida Cataluña, fortaleciendo el Estado autonómico, el respeto a las instituciones y a las resoluciones judiciales. Con esos pilares, iniciaremos el diálogo parlamentario», subrayó la responsable del Comité de Dirección del PP.

Abstención

Tras ser designado por el Rey para presentarse a la investidura, que tendrá lugar los días 26 y 27 de septiembre, Feijóo parte con 172 apoyos, necesitando todavía para formar gobierno bien cuatro votos favorables (por ejemplo, del PNV en primera votación) o la abstención de siete diputados (en segunda votación), que podrían ser los de Junts per Catalunya. Puigdemont ha trasladado a través de las redes sociales que si el PSOE no atiende sus demandas, se arriesga así a facilitar la investidura de Feijóo con dicha abstención de los neoconvergentes.