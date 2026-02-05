El PP pide a Collboni habilitar los centros de la Guardia Urbana para frenar la delincuencia en Barcelona

Daniel Sirera, líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, ha reclamado al socialista Jaume Collboni que habilite todas las comisarías de la Guardia Urbana para combatir la delincuencia en la ciudad condal. Sólo en la capital catalana, asegura que haya constancia de hasta 400 delincuentes multirreincidentes que concentran más de 9.000 delitos en un año.

Durante una visita al barrio del Raval junto a Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Sirera ha expresado su profunda indignación con el hecho de que los centros de la policía local de Barcelona no puedan recoger denuncias de todo tipo de delitos. Tampoco que puedan facilitar los trámites necesario a los ciudadanos que así lo solicitan o reforzar la seguridad en la ciudad.

«Venimos de hacer un breve paseo por el barrio, viendo cómo está la situación real, la Barcelona real de la que ni el alcalde, ni el gobierno municipal, ni el Gobierno de España hablan ni se preocupan», ha afirmado el líder popular en una breve atención a los medios.

Sirera ha denunciado que, sólo en un día, se hayan llegado a producir hasta ocho delitos sexuales y 281 robos. También ha puesto el foco en el alarmante dato de homicidios dolosos que, sólo en el último año, han aumentado en hasta un 36%. Las agresiones sexuales con penetración y los delitos de drogas, por su parte, lo han hecho en un 8% y un 32% respectivamente.

El líder del PP, que ha advertido del problema de la multirreincidencia que se vive en Barcelona, ha asegurando que haya constancia de que haya hasta 452 delincuentes multirreincidentes que concentran incluso más de 9.000 delitos en un año.

«El problema es que muchos de estos delincuentes entran por una puerta de comisaría y salen por la misma a las pocas horas para volver a delinquir», ha lamentado, al tiempo que ha responsabilizado al Gobierno central de no impulsar reformas legales propuestas por el PP para combatir esta situación.

Ante esta situación, ha reseñado que «muchos ciudadanos» se hayan visto obligados a desistir en sus denuncias «por las largas esperas o la necesidad de pedir cita previa».

Es por ello que, desde su grupo en el Ayuntamiento, ha adelantado que trasladará a la próxima Comisión de Presidencia, Derechos de Ciudadanía, Participación y Seguridad y Prevención del consistorio su propuesta para que las comisarías de la Guardia Urbana puedan tramitar todo tipo de denuncias y no verse en situaciones como la actual. Ello, además, en coordinación con los Mossos d’Esquadra.

«Necesitamos más facilidades para denunciar y más recursos para combatir la delincuencia. Ampliar los puntos de atención ayudará a mejorar la respuesta policial y a dar más garantías a los ciudadanos», ha concluido el líder del PP barcelonés.