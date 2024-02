El PP tras la exclusiva de OKDIARIO: «Nuevos Falcon para Sánchez y menos recursos para la Guardia Civil»

Pedro Sánchez planea desde el año pasado renovar la Flota T.18, conformada por los Dassault Falcon 900 con una inversión de 800 millones de euros, según ha podido saber OKDIARIO en exclusiva. Una noticia de la que el Partido Popular se ha hecho eco en el Congreso. En concreto, ha sido la portavoz de Interior, Ana Vázquez, la que ha reprochado esta actitud al Gobierno en el pleno del Congreso este martes.

«No es de recibo quitarles recursos a la Guardia Civil, mientras negocian la investidura y le dan 43 millones en vehículos a los Mossos d’Esquadra, le dan 400 vehículos blindados a Marruecos y van a renovar la flota de los Falcon de Sánchez con 800 millones; es una vergüenza», ha destacado Vázquez desde su escaño en Hemiciclo.

En concreto, según ha desvelado este periódico, el Ministerio de Defensa se plantea la sustitución de las cinco aeronaves que se encuentran al servicio del presidente del Gobierno, de sus veintidós ministros y de la Casa del Rey. El coste total previsto de la adquisición, que no especifica marcas ni modelos de aeronaves, supera los 800 millones de euros y la primera unidad tiene prevista su llegada en 2028. El documento que da origen a este proceso de adquisición se firmó el pasado 24 de noviembre, sólo unos días más tarde de que Sánchez fuese investido presidente de nuevo.

Ello, mientras el Ministerio del Interior recorta los recursos a la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por ejemplo, en verano de 2022 Fernado Grande-Marlaska desmanteló el Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico (OCON Sur), la unidad de élite de la Guardia Civil que luchaba contra el narcotráfico en la zona del Estrecho. La disolución de la OCON en el Campo de Gibraltar fue una victoria para el narcotráfico, que vio reducida la presión policial con el regreso de los 150 agentes de la OCON a sus respectivos destinos.

Cabe recordar que fue el propio titular del Interior el que creó el OCON Sur en el 2018 y el que le dio el golpe de gracia en 2022. En esos cuatro años la unidad de élite descabezó los principales clanes de la droga del Estrecho y detuvo a miles de narcos con decenas de causas abiertas contra el narcotráfico en todos los tribunales de Andalucía. En ese tiempo, el OCON Sur se convirtió en el «terror» de los narcos y les incautó toneladas de droga, desmanteló sus redes de «guarderías», le metió mano a sus fortunas y acabó con las flotas de helicópteros de la droga.

Además de a los Falcon de Sánchez, Ana Vázquez también se ha referido a la disolución de este cuerpo de élite del Instituto Armado. «No es de recibo que el ministro salga por la mañana a presumir de la situación en el Campo de Gibraltar y por la noche tengamos a dos guardias civiles en dos ataúdes; no es de recibo que siga sin aclarar por qué disolvió el OCON, si fue por la presión de Marruecos o por ahorrar dinero», ha manifestado en su intervención en la Cámara Baja.

«Diga de una verdad la verdad. No es de recibo que tenga las patrulleras destartaladas mientras deja sin ejecutar 2.000 millones del año pasado; no es de recibo que envíe a guardias civiles a pelearse con una zódiac contra una narcolancha; no es de recibo quitarles recursos a la guardia civil», ha agregado al respecto.

Asimismo, Vázquez ha destacado tampoco «es de recibo» que el PP lleve «cuatro años exigiendo que se declare zona de especial singularidad y que se refuerce la autoridad y hasta nueve veces han votado en contra». Tras esto, ha recordado que «en tres años han fallecido cuatro guardias civiles y dos agentes de vigilancia aduanera, un policía ha quedado incapacitado y 200 agentes han resultado heridos», mientras el Ejecutivo de Sánchez «no hace nada». «¿Cuántos más tienen que morir? Es la tragedia de la política con Pedro Sánchez, cuanto más inmoral es un ministro, más posibilidades tienes de mantenerse en el puesto», ha señalado antes de sentenciar: «La Guardia Civil no está sola, el único que está solo es usted».