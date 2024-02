Éstas son las exigencias de Sánchez para sus aviones: configuración VIP de lujo y alcance de 7.000 km

Los Falcon 900 al servicio del Gobierno de Pedro Sánchez pueden tener sus días contados si cristaliza el plan para renovar la flota, tal y como adelanta OKDIARIO. El Ministerio de Defensa busca ya sus sustitutos a este trirreactor con alcance internacional que lleva en servicio en España desde finales de los años ochenta. Las aeronaves que se compren tienen que cumplir con las exigencias del Gobierno de Pedro Sánchez, que parten de mantener las características que tienen los actuales Falcon -con su configuración VIP, todo tipo de comodidades y un rango superior a los 7.000 kilómetros de distancia sin escalas- pero actualizadas y modernizadas.

Hasta ahora, se han evaluado varios modelos de GulfStream (G550 y G650) y el Bombardier 6000, dos fabricantes estadounidense y canadiense respectivamente. Son modelos superiores a otro de la primera marca que ya conoce bien Pedro Sánchez, el GulfStream G200, que utilizó el pasado año para acudir a mítines del PSOE, y que fue precisamente un avión comprado por Cristiano Ronaldo.

Un detalle particular de los GulfStream es que cuentan con una cabina con una presurización especial, superior a la normal, lo que facilita la respiración y aumenta la respiración a bordo. Por supuesto, cumplen con todas las exigencias puestas sobre la mesa, manteniendo los mismos servicios que los actuales Falcon pero con niveles de confort elevados a la máxima potencia. El GulfStream G650 es un modelo que poseen actualmente las mayores fortunas del planeta, Jeff Bezos o Elon Musk y, en elm pasado, Steve Jobs, que utilizó ambos. Otro ilustre usuario del G550 es Joe Biden, en sus viajes internos en los que no necesita usar el Boeing 747 que hace de Air Force One.

Así son los actuales Falcon

Se trata de una aeronave de tipo ejecutivo, con configuración VIP y todo tipo de comodidades, capaz de volar más de 7.000 kilómetros de distancia sin escalas a una velocidad de unos 950 kilómetros por hora.

Los Falcon, fabricados por la francesa Dassault, comenzaron a venderse en el mercado en 1986 como un modelo mejorado del Falcon 50. La aeronave, más ancha y larga que el modelo predecesor, fue diseñada para competir en el mundo de la aviación privada de negocios, que alcanzó su cenit en esos años 80.

La versión española, que sirve en el 45 Grupo de las Fuerzas Armadas con sede en la base de Torrejón de Ardoz, va equipada con avanzados sistemas de aviónica y electrónicos para dotar a la aeronave de la protección necesaria para el tipo de misión que desarrolla.

Sus tres motores Garrett desarrollan una potencia suficiente como para alcanzar los 950 kilómetros por hora de velocidad y cargar, como máximo al despegue, unos 20.640 kilos. Puede volar unas 8 horas sin repostar, alcanzando los 11.800 metros de techo. Una de sus características más interesantes para este tipo de misiones VIP es su altura, que alcanza los 7,55 metros y hace que la cabina sea cómoda para el pasaje -a diferencia de aeronaves más pequeñas-.

El interior del Falcon.

Pilotos y mecánicos militares con amplia experiencia en las Fuerzas Armadas explican que la flota del Falcon de Sánchez «está envejecida» pero aun así «conserva la plena operatividad», ya que los aparatos han sido sometidos a procesos de actualización y modernización de diverso calado. Sin embargo, no dejan de ser aeronaves con tres décadas de servicio a sus espaldas.

Fue en abril de 1988 cuando, tras decisión del entonces presidente Felipe González, España recibió sus primeras aeronaves Falcon 900B para el transporte de VIPs del Estado. Van equipados con un sistema de contramedidas para posibles ataques, como las tres intentonas de ETA de derribar el Falcon de Aznar en 2001 con misiles rusos Strela Sam-7.

Pedro Sánchez bajando del Falcon. (Foto: Moncloa)

Plan renove de los Falcon

Un documento clasificado del Ministerio de Defensa al que ha tenido acceso OKDIARIO prueba que Pedro Sánchez planea desde finales del pasado año renovar la Flota T.18, conformada por los Dassault Falcon 900. La cartera dirigida por Margarita Robles se plantea la sustitución de las cinco aeronaves que se encuentran al servicio del presidente del Gobierno, de sus veintidós ministros y de la Casa del Rey. El coste total previsto de la adquisición, que no especifica marcas ni modelos de aeronaves, supera los 800 millones de euros y la primera unidad tiene prevista su llegada en 2028. El documento que da origen a este proceso de adquisición se firma el pasado 24 de noviembre, sólo unos días más tarde de que Sánchez fuese investido presidente de nuevo.

El desembolso en los 5 nuevos aviones contrasta con las quejas internas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre la escasez de sus medios, como ha quedado de manifiesto tras el asesinato de dos agentes en Barbate, a manos del narcotráfico.

Según el informe de la Subdirección General de Contratación de la Dirección General de Asuntos Económicos que depende del Ministerio de Defensa, la estimación económica para renovar la flota de los Falcon 900 asciende, de un lado, a 600 millones de euros, e incluye: cinco aeronaves que incluirían todo equipo de tierra (los Ground Support Elements), y el ILS (por sus siglas en inglés, Integrated Logistic Support o soporte logístico integrado que reduce el costo del ciclo de vida del producto), así como la formación inicial del personal para la realización de las misiones. De otro, a 18 millones, destinados a construir la infraestructura necesaria para el funcionamiento de las cinco aeronaves.

A lo anterior se suma una previsión de vida útil de los sustitutos del Falcon de 30 años, durante los cuales, el sostenimiento anual de las 5 aeronaves requeriría 3 millones de euros. A ello se agrega -según el cálculo que figura en el Documento de Requisitos del Estado Mayor- otros 3 millones más por año para su combustible y 0,3 millones anuales para la formación destinada a saber manejarlas. Es decir; un coste total para tres décadas en concepto de sostenimiento y operatividad de 189 millones.

Los sustitutos favoritos

Los Falcon 900 del 45 Grupo de las Fuerzas Armadas, que actualmente cuenta con 5 unidades para el traslado de Sánchez y otros VIPS, podrían tener su relevo natural en el modelo Falcon 900LX. Algo más grande de tamaño, más moderno y con un radio de acción extendido en más de 1.000 kilómetros respecto a su antecesor: se acerca a los 9.000 kilómetros, prácticamente la distancia entre Madrid y Los Ángeles.

Sin embargo, en los cajones del Ejército del Aire están guardados los documentos de pruebas operativas realizadas a posibles sustitutos del Falcon, si finalmente se decidiese cambiar de marca y modelo. Se trata de tres aeronaves de tipo ejecutivo cuyo coste, de media, supera los 50 millones de euros. A ello hay que sumarle los sistemas de comunicaciones y defensivos de una aeronave que lleva a bordo a las más altas personalidades, del Gobierno y de la Casa Real.

Son tres los modelos señalados: Gulfstream G550, Gulfstream G650 y Bombardier 6000 Global Express. Aparatos de los tres modelos han sido analizados en los últimos años en España, en visitas comerciales promocionadas por los fabricantes.

En el caso de los dos Gulfstream, en verano de 2015 ambos modelos visitaron la base aérea de Getafe para que mandos del 45 Grupo de las Fuerzas Armadas pudiesen conocer de cerca las aeronaves de cara a un futuro reemplazo. El modelo G550 es el mismo que utiliza el presidente Joe Biden para viajes internos en Estados Unidos. Polonia, Suiza o Kuwait también los utilizan como avión oficial para VIPS. El G650 es la versión mejorada, que permite un alcance de 12.964 km, unas 12 horas de vuelo sin repostar.

En lo referente al Bombardier 6000 Global, explican estas fuentes, la demostración se realizó ante personal del 47 Grupo Mixto de Fuerzas Aéreas. Una unidad dedicada a misiones de vigilancia, reconocimiento, teledetección y guerra electrónica. Pese a que se estudió al Bombardier como avión de guerra electrónica, el modelo fue analizado también como posible recambio para los Falcon. También es habitual su configuración VIP con todo tipo de comodidades, y supondría elevar su alcance hasta los 9.360 kilómetros.