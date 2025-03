El PP ha anunciado que citará a Patricia Uriz, ex pareja de Koldo García, quien fuera ayudante del ex ministro de Fomento José Luis Ábalos, a través de un edicto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para que acuda a declarar en la comisión de investigación sobre el caso Koldo. Lo hacen después de que la que fuera mujer de Koldo no hubiera acudido tras ser convocada en dos ocasiones en la Cámara Alta.

Fuentes de la formación con sede en la madrileña calle de Génova han recordado que la abogada de Uriz no ha querido facilitar ni su correo electrónico ni su dirección postal ni el de su representada. Por esa razón, este viernes, la que fuera pareja del ex ayudante de Ábalos no acudirá a la comisión de investigación en el Senado.

Los populares se quejan de que esta negativa «se produjo tras varias tácticas dilatorias y de distracción que ha llevado a que la comparecencia de Patricia Uriz no se vaya a producir». La Cámara Alta ha recordado que la primera ausencia de la ex mujer de Koldo provocó que se trasladase esa situación a la Fiscalía e incluso el PSOE pidiera que se la volviera a citar de forma ordinaria.

Fuentes del PP lamentan que esa petición desembocó en una nueva comparecencia frustrada «tal y como también pretendió el PSOE cuando pidió la anulación de la comparecencia de Koldo», aseguran desde Génova.

«Ninguna duda sobre la notificación»

El Senado, donde el PP goza de mayoría absoluta, ha vuelto a citar, por tercera ocasión, a Patricia Uriz, esta vez mediante edicto publicado en el BOE. Lo hacen, tal y como señalan desde el partido encabezado por Alberto Núñez Feijóo, «para que no quede ningún tipo de duda sobre la notificación a Patricia Uriz».

Desde hace varias semanas se ha intentado citar a la ex mujer del que fuera ayudante de Ábalos. La primera ocasión, sin éxito, fue el pasado 20 de febrero. Posteriormente, trataron de volver a citarla para que acudiera a la comisión de investigación «sobre los contratos, licencias, concesiones, ayudas y otras operaciones del Gobierno y del sector público, relacionadas con la intermediación de Koldo García Izaguirre y con las demás personas vinculadas a la trama investigada en la Operación Delorme, y respecto a los presuntos delitos relativos a la corrupción que tengan una relación, directa o indirecta, o conexión con las mismas». Esta segunda citación tenía como fecha el 7 de marzo, a la que tampoco acudirá. Por tanto, la última opción del PP ha sido citarla a través de un edicto que se publicarán en el BOE.