El PP ‘caza’ a Francisco Martín: «Crearon una asociación opaca para pagar las primarias de Sánchez»

Francisco Martín Aguirre, actual delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid y presidente de la plataforma Bancal de Rosas en el momento en que esta financió la precampaña de las primarias de Pedro Sánchez, ha quedado retratado por el senador del Partido Popular (PP), Alfonso Serrano, este lunes, en una comisión de investigación del Senado en la que se investiga, entre otros asuntos, la financiación irregular del PSOE.

Alfonso Serrano, también secretario general del PP de Madrid, ha dejado sin palabras este lunes a Francisco Martín al preguntarle por la «constitución» de una «asociación opaca», Bancal de Rosas, a lo que Martín Aguirre ha contestado que es «una decisión de sus socios». Serrano ha incidido en que si «la también es decisión de los socios» cómo es posible que Pedro Sánchez «no tiene que ver» en eso.

Desde el Partido Popular denuncian que los responsables de la recaudación de fondos para las primarias de Sánchez, Bancal de Rosas, «crearon una asociación opaca para vulnerar la ley y pagar la campaña de este sin tener que dar cuentas».

Martín Aguirre, presidente de la plataforma, ha negado cualquier tipo de implicación por parte del actual presidente del Gobierno y el dirigente popular ha contraatacado. «Entonces él es el titular de la cuenta porque sí», ha dicho, en referencia a Sánchez, a lo que el delegado del Ejecutivo en Madrid ha contestado que el presidente del Gobierno «no es el titular de la cuenta».

«¿No es el titular de nada? ¿La página web no es crowdfunding.somossocialistas.es?», ha insistido Alfonso Serrano, recibiendo una respuesta afirmativa por parte de su rival político, que, eso sí, ha negado que «el dominio» esté a nombre de Sánchez. «Titular: Pedro Sánchez Pérez-Castejón», le ha retratado entonces el diputado del PP madrileño.

«En todo caso no, en este caso. La página web que ustedes utilizan para recaudar dinero es crowdfunding.somossocialistas.es y la página web somossocialistas.es según la información de dominio, no voy a sacarle un medio que no le guste. Eldiario.es. Titular: Pedro Sánchez Pérez-Castejón», ha repetido Serrano, dejando casi sin palabras a Martín Aguirre.

«Me está diciendo usted que alojan la herramienta de crowdfunding en una web a nombre de Pedro Sánchez sin que Pedro Sánchez lo supiera. ¿Es lo que me está usted diciendo?» ha subrayado Serrano. «Pedro Sánchez no ha tenido ninguna relación…» le ha respondido el compareciente del Senado.

Ante ello, Alfonso Serrano ha contestado al socialista Francisco Martín que es «el propio Pedro Sánchez el que dice en su libro» la siguiente frase. «Constituimos una asociación con el nombre de Bancal de Rosas, integrada por cuatro personas que se presentan voluntariamente. Pedro Sánchez se mete en el plan, no venga usted a decirnos que Pedro Sánchez era ajeno cuando era parte de la estrategia y además les entregó la estructura para poder crear esa plataforma», finaliza Serrano, protagonista de un rifirrafe que demuestra la vinculación como protagonista de Sánchez con el grupo de afiliados que financió su campaña de primarias en el PSOE.