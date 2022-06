El PP no decidirá su sentido del voto sobre el aumento de destructores estadounidenses en la base naval de Rota tras el acuerdo entre Pedro Sánchez y Joe Biden en el marco de la cumbre de la OTAN en Madrid, hasta conocer en detalle la propuesta del Gobierno socialcomunista, que deberá pasar por el Consejo de Ministros y luego ser refrendada en una votación en el Congreso de los Diputados.

Fuentes de la dirección del PP y del Grupo Popular recalcan a OKDIARIO que en ningún caso se ha decidido ya el apoyo parlamentario a la llegada de dos nuevos destructores a Rota, si bien recalcan que el principal partido de la oposición «no va a fallar a los españoles en todo lo que sea fortalecer las relaciones con Estados Unidos», como afirmó el diputado del PP Pablo Hispán este miércoles en el Pleno en la defensa de una moción sobre política exterior.

Al mismo tiempo, Hispán denunció que los socios de Sánchez «no dicen lo mismo». Y es que en Podemos consideran que el acuerdo entre Sánchez y Biden sobre Rota «es mayor sumisión a Estados Unidos». Así lo expresó este miércoles en los pasillos del Congreso el presidente del grupo confederal, Jaume Asens, quien remarcó: «A veces, los intereses de Europa y Estados Unidos no son los mismos. Defendemos ir en la línea que nos marca la ONU y defender la autonomía europea en materia de seguridad. Eso va en la dirección contraria», declaró. «Tenemos que decidir el voto y es evidente que nuestra posición es diferente. Siempre hemos defendido que la solución no es la escalada militar», añadió.

En caso de que los diputados de Unidos Podemos votasen en contra, Sánchez tendría que apoyarse en el Partido Popular para sacar adelante la medida. En los últimos meses, los populares ya han salvado al Gobierno de derrotas parlamentarias en la ley de Seguridad Nacional y en la ley Audiovisual. Nadie del Ejecutivo informó al PP del acuerdo que se estaba ultimando con Biden sobre los nuevos destructores y sólo la ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha puesto en contacto con Génova a posteriori para sondear el apoyo del principal partido de la oposición, según las fuentes consultadas.

No obstante, tales fuentes lamentan que el Ejecutivo no quiera interlocución ni consenso en estos asuntos de Estado, pues ni se ha dignado a responder formalmente y por escrito a la propuesta del PP para alcanzar un Pacto en defensa de la protección y seguridad exterior de España y de sus ciudadanos. Un texto que fue remitido a Moncloa -junto a una carta dirigida a Sánchez- semanas antes de la celebración de esta cumbre de la OTAN y del que Génova todavía no ha tenido ni acuse de recibo.

Financiación

De hecho, la negociación del sentido del voto del PP pasará también por este documento, que incluye por ejemplo la «aprobación de una Ley de Financiación de la Defensa Nacional con la que se garantice la suficiencia económica y la estabilidad en la programación y sostenibilidad de nuestras capacidades militares, creando un marco legal estable para inversiones presupuestarias a largo plazo». Además, los populares plantean «dar cumplimiento al compromiso adquirido con la OTAN de avanzar hacia la pauta del 2% del PIB en materia de defensa de aquí a 2030, dedicando un 20% del gasto a programas de inversión en equipamiento e I+D+i».

Asimismo, los de Alberto Núñez Feijóo piensan ahondar en las diferencias existentes en el seno del Gobierno de PSOE-Podemos respecto a la OTAN, una división interna que «debilita» la posición de España y causa «estupor» a la ciudadanía. «Para comparecer con Biden tuvieron que esconder debajo de las alfombras de Moncloa las pancartas de Podemos», ironizó Hispán en la tribuna de oradores del Congreso.

Entretanto, desde Moncloa deslizan que el Gobierno no prevé aprobar de forma urgente la modificación del convenio bilateral de defensa con Estados Unidos para dar cobertura a los nuevos destructores, puesto que antes la Administración Biden debe formalizar jurídicamente su voluntad de enviar esos buques a Rota (Cádiz).

Además, fuentes gubernamentales citadas por Ep apuntan que antes deben acometerse obras en la base de Rota, actuaciones que ya están contempladas en los presupuestos de Estados Unidos.