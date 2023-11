Los policías contra la Ley de Amnistía: «Una trampa para absolver terroristas y condenar policías»

Los sindicatos mayoritarios de la Policía Nacional muestran su rechazo frontal a la nueva Proposición de Ley de Amnistía del Gobierno, y la califican de «trampa para absolver terroristas y condenar policías». Tanto Justicia Policial (JUPOL) como el Sindicato Unificado de Policía (SUP) se oponen a la nueva ley que consideran un «ataque al Estado de Derecho y una falta de respeto a los miles de policías que se vieron obligados a afrontar los disturbios de los años 2017 y 2019 en Cataluña».

Desde el sindicato JUPOL los policías denuncian que la nueva ley de amnistía dejará fuera a la gran mayoría de agentes imputados por los hechos del 1- 0 y los disturbios provocados tras la sentencia del Procès en el año 2019, «beneficiando solamente a los impulsores del intento de golpe de Estado y a los manifestantes violentos que sembraron el caos en 2017 y en 2019 en las calles de Cataluña».

EN JUPOL aseguran que en el Artículo 1.e de la Ley de Amnistía se indica que se amnistiarán «Las acciones de los policías para intentar impedir la realización de actos determinantes de responsabilidad penal o administrativa». Así, los policías imputados quedarían amnistiados, sin embargo desde sectores independentistas se ordenó que se denunciara a los agentes por delitos de trato inhumano, degradante o torturas, que no estarían incluidos en la nueva ley.

Desde JUPOL entienden que la nueva Ley de Amnistía «es una trampa para poder excluir a los policías investigados de la Amnistía e incluir en esta a todos los miembros de grupos independentistas”.

Los sindicatos policiales confían en que la Justicia termine por absolver a todos los agentes que llevan seis años esperando una decisión judicial «por culpa de las acusaciones de los responsables de un intento de Golpe de Estado y de graves disturbios en las calles de Cataluña».

«Los policías que actuaron el 1-O en Cataluña lo hicieron en todo momento de acuerdo a la legalidad vigente, cumpliendo órdenes del Gobierno de España y el mandato de la Justicia» sostienen.

Ahora, con esta Ley de Amnistía, «los policías serían los únicos que quedarían imputados por un delito que no cometieron», afirman desde JUPOL». Mientras, la nueva Ley de Amnistía «perdonará los presuntos delitos cometidos por los CDR, Tsunami Democràtic y hasta el propio Puigdemont, que deberían ser procesados por terrorismo», tal y como ya ha expresado la Justicia».

Los policías heridos, entre ellos los que terminaron jubilados a causa de las lesiones que sufrieron en los disturbios, tienen que ver ahora cómo los responsables van a ser perdonados sin consecuencia alguna. «¿Dónde quedan en esta amnistía los cientos de policías heridos, las carreras profesionales truncadas, y los meses que miles de policías pasaron lejos de sus familias en condiciones lamentables?», se pregunta JUPOL.

Esta ley , concluyen, » es un menosprecio absoluto a los 10.000 policías que se trasladaron a Cataluña para cumplir un mandato judicial y defender la unidad de España en unas condiciones pésimas de trabajo, hacinados en barcos, expulsados de los hoteles y con una absoluta desprotección por parte de los diferentes gobiernos”.

Desde el SUP apostillan: «Hay tres compañeros lesionados en Barcelona que no volverán a vestir el uniforme. Sus agresores deben ir a la cárcel. No ser amnistiados».