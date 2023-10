Jupol denuncia el «sinvivir» de la Policía en Cataluña: «Señalados hasta en el colegio de los niños»

«Es un sinvivir». Así describe Ibón Domínguez, portavoz nacional del sindicato policial Jupol, la situación de los miembros de la Policía Nacional en Cataluña. En una entrevista en LA ANTORCHA de OKDIARIO, Ibón Domínguez confiesa: «Esta entrevista con OKDIARIO quería que la hubiera hecho nuestro portavoz en Cataluña. Pero me ha dicho: ‘No puedo. Si salgo, mañana nos señalarán en el colegio de mis hijas’». «Esta es la realidad de hoy en día en Cataluña», lamenta Ibón Domínguez. La realidad de un acoso político y un hostigamiento social que alcanza, como en el caso de la Guardia Civil, no sólo a los agentes sino también a sus familias.

Ibón Domínguez, de Jupol, denuncia el desamparo de sus compañeros en Cataluña y el abandono por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska: «Lo están pasando muy mal todavía hoy. Lo peor de todo no es lo que pasó en 2017. La situación sigue igual o peor que entonces. Lo peor es que esta gente que está marcando ahora la política del Estado ha roto familias y amistades. Es mentira lo que nos venden de la ‘normalidad’ en Cataluña. No lo es».

El portavoz nacional de Jupol cuenta que la negativa del Ministerio del Interior a concederles la consideración de Zona de Especial Singularidad (ZES) lleva a un abandono progresivo de Cataluña por parte de agentes de la Policía Nacional. Nadie quiere estar en Cataluña: «Se sienten acosados y sin ese complemento de la ZES, los compañeros están el tiempo mínimo imprescindible en Cataluña». Ningún aliciente. La vida se les hace insoportable: «Cada vez que hay un concurso general hay desbandada de Cataluña porque nadie quiere estar allí en esas condiciones». Vence, pues, el acoso y la presión del independentismo con la aprobación -por omisión- el PSOE.

Para Ibón Domínguez, «nada ha cambiado desde 2017». «Me encantaría decir otra cosa, pero es la realidad», añade. Y, por eso, muchos catalanes hartos de esta situación irán el domingo al Paseo de Gracia. Jupol se ha unido a la manifestación convocada por Sociedad Civil Catalana. «Nadie les da voz», se lamenta. «Es un sinvivir para ellos. Se sienten señalados, aún, a día de hoy. Lo de nuestro portavoz evitando esta entrevista en OKDIARIO para no ser señalado por el resto de los padres del colegio de sus hijas es la realidad, hoy por hoy, en Cataluña. El que no lo quiera ver, que no lo vea. Pero eso así».

Cerrar la comisaría de Vía Laietana

Es la realidad silenciosa que viven los policías nacionales y sus familias en Cataluña mientras se siguen tolerando actos de hostigamiento frente a cuarteles de la Guardia Civil o comisarías de la Policía Nacional. El pasado domingo, 1 de octubre, los independentistas rodearon la Jefatura Superior de Policía en un nuevo acto de hostigamiento contra los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en Cataluña.

Cerrar la comisaría de Vía Laietana es uno de los objetivos simbólicos más deseados por el separatismo y diversas fuentes señalan que podría estar, junto a la amnistía y otros asuntos, en la agenda del pacto de investidura de Pedro Sánchez. Dos días antes, el viernes 29 de septiembre, el alcalde socialista, Jaume Collboni, había colocado en la acera, justo en la misma puerta de la comisaría tantas veces atacada violentamente, unas baldosas contra la represión y las torturas del franquismo en cumplimiento de un acuerdo municipal de julio pasado, nada más llegar el PSC (gracias al PP) a la Alcaldía de Barcelona.

Jupol cree que la desaparición de la comisaría de Vía Laietana está sobre la mesa de la negociación del PSOE con Puigdemont y ERC: «Tenemos indicios que nos han trasladado gente muy importante para pensar que dentro del acuerdo de investidura y de legislatura va a haber una nueva cesión por parte del Estado a los independentistas y, en esta ocasión, va a ser la Jefatura Superior de Policía en Cataluña de Vía Laietana». Jupol hará lo posible por evitar el cierre: «Vía Laietana es un símbolo y queremos que siga en el centro de Barcelona, que es donde siempre ha estado».

Cuenta Ibón Domínguez que el proyecto de hacer después un centro sobre la tortura «es comprar y ceder por parte del Estado a la retórica del independentismo catalán». Ese proyecto ya está escrito y en las actas del Congreso. En junio de 2017, con Rajoy en el Gobierno y antes del 1-O, la comisión de Interior del Congreso, por iniciativa de ERC, aprobó con los votos favorables -salvo el PP- de todos los grupos, incluido el PSOE, cerrar la comisaría de Vía Laietana y convertirla en un memorial contra las víctimas del franquismo. En la resolución de ERC, que apoyó con entusiasmo el PSOE, se olvidaron, por supuesto, de los cientos de catalanes torturados brutalmente por la Generalitat de Lluis Companys durante la República y la Guerra Civil en ese mismo edificio, siendo los consellers responsables directos de aquellas torturas, precisamente, de ERC. Los testigos contaban los gritos de los torturados en el silencio de la noche.

Amnistía: «Una aberración»

Ibón Domínguez, portavoz nacional de Jupol, rechaza de plano, también, la equiparación que la ley de amnistía podría hacer entre los golpistas catalanes y las fuerzas de seguridad si son incluidos en el mismo texto: «Hay 45 compañeros, ahora mismo, investigados por los hechos del 1 de octubre de 2017 a los que transmitimos siempre nuestro apoyo. Simplemente hicieron cumplir el orden constitucional y el mandato judicial de impedir ese referéndum ilegal. Algunos ya afrontan seis años de pena, acusándoles de delitos muy graves que podrían conllevar la expulsión del Cuerpo. Muchos están con problemas psicológicos por toda esta situación. Una situación injusta. Nos oponemos rotundamente a la ley de amnistía. No queremos entrar en ese mercadeo para afianzar a unos señores en Moncloa y en el Gobierno. No queremos que la política de este país, al que representamos con orgullo, la guíe un fugado de la justicia que está en Bélgica. Es todo surrealista».

Dice Ibón Domínguez que el resultado de esa ley será que quienes «intentaron un golpe de Estado que impidieron las UIP y UPR de la Policía y la Guardia Civil», queden «totalmente impunes de unos delitos muy graves, mientras 45 compañeros siguen investigados». Denuncia que sería «comprar, además, la retórica independentista de policías violentos opresores que golpearon al pobre pueblo catalán».

Para el portavoz nacional de Jupol, la amnistía que negocia Sánchez con los separatistas es «una auténtica vergüenza que no podemos consentir». Recuerda Ibón Domínguez que «el Estado de Derecho se sustenta en unos pilares básicos como son la Constitución y la separación de poderes. Nosotros, como policías, hemos prometido o jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución. Por eso nos oponemos firmemente a esta ley de amnistía. Es una auténtica aberración».