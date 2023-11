Los ‘cambios de opinión’ del Gobierno: así negaban todas las cesiones al separatismo

La hemeroteca ha evidenciado las contradicciones del Gobierno socialista respecto a las cesiones que podían hacer para alcanzar el pacto de investidura de Pedro Sánchez con el separatismo de Junts y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Algunos miembros que conforman el Ejecutivo rechazaron la concesión de ciertas medidas que efectivamente acabaron entregándose a los secesionistas. Estas reclamaciones eran la contraprestación que pedía el independentismo a cambio del voto afirmativo a la candidatura de Pedro Sánchez.

La reclamación más sonada ha sido la amnistía. Una medida que venía proponiéndose desde el inicio del proceso judicial en el que fueron condenados los principales responsables del referéndum ilegal y la posterior declaración unilateral de independencia de Cataluña. Sin embargo, el Gobierno negó la posibilidad de conceder la amnistía, aunque en ese momento acababa de otorgar los indultos a los condenados. Era la gran cesión que en ese momento daba al separatismo.

Declaraciones contradictorias

Juan Carlos Campo, el ex ministro de Justicia y ahora magistrado del Tribunal Constitucional, aseguró en junio de 2021 que «la amnistía no cabe» porque «es el olvido». El titular de la cartera aclaró que con los indultos que entonces se aprobaron «hay perdón» para «construir un futuro mejor». «Esas son las bases que está sentando el Gobierno», apuntó Campo en La Sexta. A la vez, aseguró que, igual que la amnistía, el referéndum de independencia «no cabe» en el ordenamiento jurídico porque éste «es un pacto entre todos los españoles» y no «de un sector de la población catalana». Concluyó que «todos los españoles» tendrían «que hablar».

No hay que irse tan atrás para encontrar un rechazo tajante de la amnistía. El actual ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, subrayó que «al señor Puigdemont le ha dado la espalda la sociedad catalana» y que los catalanes «quieren mirar al futuro». Bolaños rechazó la amnistía, defendió el proceso judicial abierto contra el líder de Junts y aseveró que «estamos más cerca de que el señor Puigdemont rinda cuentas ante la Justicia».

El ahora presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, declaró en las entrevistas previas a las elecciones del 23 de julio que «no» daría la amnistía a cambio del apoyo de los independentistas. «El independentismo ya pedía la amnistía y no la ha tenido», justificó el líder socialista en La 1 de TVE. Además, añadió que no era «algo futurible» porque, aunque los secesionistas ya le habían solicitado la amnistía, «no la han tenido».

Otro botón de muestra de la retahíla de cambio radical de posición del sanchismo ante las exigencias de los independentistas es la cesión «integral» del transporte ferroviario de Cercanías en la región a Cataluña, conocido como Rodalies. Esta reclamación de los republicanos a la que el PSOE acaba de dar vía libre no es nueva. Pero antes la negaba. El pasado mayo, Sánchez dijo en una entrevista con La 2 que «no era posible» una entrega «integral» de Rodalies y que era algo que «debería saber» la Generalitat. Y la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, remarcaba también por entonces que no podían conceder esa exigencia de los independentistas porque por esas vías «no sólo circulan trenes de Cataluña sino que vienen de otras comunidades, trenes que son de mercancías, que son de pasajeros, que son de Alta Velocidad, de Rodalies o de media distancia».

La condonación de parte de la deuda, en concreto del 20% del pasivo que debe Cataluña al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) es otra de las cesiones que el Gobierno ha hecho al separatismo. El PSOE ha acordado perdonar 15.000 millones de euros a la Generalitat catalana. Antes de que los de Sánchez rubricaran los documentos para sellar esta medida, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tachaba al PP de mentir por denunciar que el PSOE negociaba el perdón de una parte de la deuda. Cuando un periodista de Cadena SER preguntó a la ministra sobre esas críticas de los populares a una posible condonación, Montero dijo que «las comunidades del Partido Popular se inventan las cuestiones». «Es que eso no ha ocurrido y como eso no ha ocurrido, no se puede hablar de tolerar», declaró la ministra. Además, acusó al PP de hacer una política de «enfrentamiento entre territorios».