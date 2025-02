La Policía Nacional denuncia la «situación crítica» en el CATE de Cartagena tras la avalancha de pateras

El mayor sindicato de la Policía Nacional, JUPOL, ha denunciado la «situación crítica» en la que se encuentra el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Cartagena, en la Región de Murcia, tras la llegada de nuevas pateras este fin de semana. El municipio murciano representa uno de los principales accesos de la inmigración ilegal a España. JUPOL ha mostrado «su preocupación» por el estado en el que se encuentra el centro, dependiente del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska.

La «crítica situación» que señalan los policías nacionales es un escenario que «persiste», ya que, indica el sindicato, la gestión del CATE «sigue siendo igual de deficiente, con problemas estructurales que no han sido resueltos a pesar del paso de los meses».

A ello se suma que, al tener que dividir esfuerzos, Cartagena carece de «la presencia policial necesaria para garantizar la seguridad ciudadana», ya que muchos de los agentes deben encargarse de cubrir tanto la recepción de los inmigrantes ilegales en el puerto como las funciones en el CATE.

El sindicato apunta que, si ya existen «estos graves problemas de organización y de falta de efectivos» cuando todavía «no es la temporada de pateras», cuando realmente empiecen a llegar «de manera descontrolada, va a ser muy difícil gestionar esta problemática». Por ello, reclaman al Ministerio del Interior que se empiece a dar ya «soluciones efectivas».

El descontrol en los centros de acogida de Cartagena no es algo nuevo. Ya el pasado verano, los vecinos mostraron su descontento ante los cientos de inmigrantes sin papeles a los que llevaban «por la noche en autobuses» a las zonas aledañas al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), ubicado en el antiguo Hospital Naval. El Gobierno, denunciaron, no informó de cuántos estaban alojando, quiénes eran ni de dónde venían.

Entre los problemas que señala JUPOL, destacan la falta de personal y la ausencia de algunos coordinadores en el CATE, que como consecuencia directa provocan una mayor dificultad para prestar atención a los inmigrantes ilegales que llegan a las costas murcianas.

Además, no hay voluntarios que estén dispuestos a cubrir los turnos extraordinarios, exponen, por lo que la situación es aún más grave. «Pasan los meses y la situación no cambia. La administración no está tomando medidas efectivas para resolver estos problemas, lo que genera un desgaste insostenible para los profesionales y un servicio deficiente para la población», denuncia JUPOL.

Por todo ello, exigen a las autoridades competentes «medidas urgentes» que permitan mejorar «la gestión del CATE, dotar de más recursos humanos y materiales, y garantizar que los agentes puedan desempeñar sus funciones sin tener que asumir responsabilidades adicionales que comprometen su labor principal».

De no tomarse «acciones concretas», la situación seguirá deteriorándose, con consecuencias negativas tanto para los migrantes como para la seguridad y el bienestar de los ciudadanos de Cartagena», detallan.