El miedo de los vecinos por el caos del centro de ilegales de Cartagena: «Los traen por la noche en bus»

El descontrol del Centro de Ilegales de Cartagena, situado en el antiguo Hospital Naval de la ciudad mediterránea, está sembrando el terror entre los vecinos de la zona que ven como cientos de inmigrantes sin papeles campan a sus anchas por las calles. Los residentes denuncian que el Gobierno no está informando sobre cuántos están alojando, quienes son y de dónde vienen. «Los traen por la noche en autobuses», afirma a OKDIARIO M.A., una vecina cartagenera que vive cerca de este Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).

La misma mujer explica a este medio que no se trata de xenofobia sino que son ciudadanos tranquilos y que «si increpan a unas niñas entre varios pues se les teme». Además explica que no están acostumbrados a ver «nueve coches patrulla» con regularidad porque haya habido algún altercado con los inmigrantes del centro.

Cabe decir que el campamento, que acoge actualmente a 750 ilegales dentro del recinto del hospital, se encuentra en el corazón de una zona residencial de Cartagena. Un lugar tranquilo donde algunos lugareños han recibido con miedo la llegada de estas personas procedentes de África. «Ya no salgo con los perros porque tengo miedo», dice Andrea, otra residente consultada por OKDIARIO que vive a escasos metros del CETI.

Este medio ha podido comprobar que el temor de los vecinos es fundado, pues, según aseguran, cuando pasan tres meses a muchos de ellos los abandonan a su suerte por los pueblos de la zona, una situación que les puede inducir a robar para sobrevivir. No sólo esto sino que revelan que estos inmigrantes ilegales no cumplen normas básicas de convivencia en lugares públicos y supermercados. «Durante el Covid todos íbamos con guantes y mascarillas y ellos manoseaban los panes con las manos desnudas y se iban sin comprar nada», denuncia Andrea.

Ahora bien, el terror de los vecinos con los ilegales acampados en Cartagena también está alimentado por el desconocimiento sobre sus orígenes y antecedentes delictivos. «No quiero que entre a mi país gente ilegal sin tener ni antecedentes de ellos. Aquí entra la gente sin ningún tipo de control y eso no me parece lógico. A mi me crea inseguridad porque si a mi me faltara para comer pues quizás robaría», reconoce la vecina M.A. quien también ha añadido que no vienen familias sino que todos los inmigrantes tienen «la misma edad y perfil», es decir, varones jóvenes.

Antelo exige el cierre del centro

Este mismo martes el vicepresidente de la Región de Murcia y consejero de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio, José Ángel Antelo, envió una carta a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz Delgado, donde le exigió el cierre del Hospital Naval de Cartagena como un Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) para «frenar una situación que ahoga y coarta la seguridad» de todos los vecinos de las urbanizaciones anexas a esta instalación. El dirigente político ha criticado además la «visita impostada» de la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, y ha insistido en que «la concentración de inmigrantes ilegales» en este centro de Cartagena «está dando lugar a incidentes muy graves y cada vez de forma más recurrente».

En la misiva, Antelo defendió la importancia de una comunicación permanente entre ambas instituciones para hacer un seguimiento de las personas que salen de esta instalación. La carta, enviada un día después de que se registrara un nuevo incidente en el Hospital Naval y en el que tuvieron que intervenir hasta nueve patrullas, señala que la inmigración ilegal «es uno de los principales problemas de España y de Europa». También alerta de «los gravísimos efectos para la seguridad, la economía y la convivencia» y critica que «no tener una posición clara» sobre este problema demuestra «la incapacidad de un político para entender los problemas de nuestro tiempo».

«Las políticas de bienvenida a la inmigración ilegal indiscriminada y el amparo del Gobierno al que usted pertenece, por acción o por omisión, a las mafias que encuentran su lucro en traficar con personas deben finalizar inmediatamente. Igualmente, debe ponerse fin al aumento de la inseguridad y a la presión inmigratoria que están sufriendo la ciudad de Cartagena y, por ende, la Región de Murcia», denunció el vicepresidente.

Asimismo, en declaraciones a los medios de comunicación a las puertas del Hospital Naval, el vicepresidente de la Región de Murcia subrayó que a España «se viene cumpliendo las normas; respetando la igualdad real entre hombres y mujeres», y sostuvo que «ya basta de traer a personas que no respetan nuestra cultura, nuestra forma de ser y de convivir».