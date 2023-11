Ante el inminente registro de la ley de amnistía, la Policía Nacional no ha dudado en reaccionar ante lo que considera un «ataque directo a la democracia». Desde los principales sindicatos del cuerpo insisten en su rechazo a formar parte de dicha norma como beneficiados, algo que supondría «equipararles con delincuentes que buscan romper España».

Además, desde Jupol han recordado la labor que 10.000 policías realizaron durante el referéndum ilegal del 1-O: «Si la ley de amnistía sale adelante quedará constatado que no sirvió de nada el trabajo de los policías, los agentes heridos y los tres compañeros que resultaron jubilados por sus lesiones en los disturbios». Y es que la ley de amnistía permitirá que los autores de los altercados que provocaron las heridas de estos agentes jubilados por incapacidad queden exentos. «Ahora tienen que ver cómo los responsables van a ser perdonados sin consecuencia alguna», han insistido.

🆕COMUNICADO 🔊Desde la organización sindical mayoritaria de la Policía Nacional decimos alto y claro;

NO al “pacto de Halloween”, no a la Ley de Amnistía. 🇪🇸Vamos a defender la honorabilidad de los Policías Nacionales. 📄Comunicado íntegro⤵️#AmnistíaNo#NoEnMiNombre pic.twitter.com/VVytF5Om4n — JUPOL (@JupolNacional) November 2, 2023

Un total de 45 policías fueron procesados por sus actuaciones contra el procés, pero insisten en su postura: rechazan la opción de ser incluidos en la ley de amnistía. «Es incongruente que el Gobierno de España equipare a los defensores de la ley, el orden y la Constitución con los delincuentes que solo buscan romper España», dicen en su comunicado oficial.

Jupol frente a Sánchez

En su comunicado, Jupol no ha pasado por alto la actuación del Gobierno por pactar con independentistas «con nocturnidad y alevosía» con tal de «continuar en Moncloa», provocando así «el mayor susto de la noche de Halloween».

«Es intolerable la falta de respeto continuada que muestran los miembros del Gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Un insulto que lo único que genera es una debilidad en la imagen de las instituciones policiales y por lo tanto una merma en el principio de autoridad», han declarado.

SUP rechaza formar parte de la ley

Por su parte, desde SUP han insistido firmemente en la posición de rechazo a formar parte de la ley: «No queremos que nos metan en el mismo saco que terroristas urbanos, sediciosos, malversadores y personas desobedientes a la autoridad judicial; por higiene democrática, el SUP dice no a esta amnistía», han manifestado.

«Estos terroristas urbanos tenían como objetivo acabar con la vida de un policía, logrando finalmente jubilar a tres policías nacionales, los cuales nunca podrán volver a realizar una vida normal debido a las lesiones de por vida que padecen», han recordado, de la misma manera que JUPOL.

CEP defiende la legalidad

A Jupol y SUP se ha sumado también CEP, que ha manifestado la importancia de la existencia de una política que garantice la legalidad: «No hay política más dañina para el trabajo policial que aquella que desnaturaliza el principio de legalidad de un Estado de Derecho».