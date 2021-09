Podemos ha votado en contra de instar a la OTAN a que incluya en su paraguas de protección a Ceuta y Melilla. La propuesta, introducida por Vox en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, busca que la Alianza especifique de forma explícita que ambas ciudades serán defendidas en caso de ataque externo. Algo que no dice textualmente la actual redacción del Tratado del Atlántico Norte. Según Podemos, incluir a Ceuta y Melilla supondría que los barcos rusos no podrían atracar para hacer escalas técnicas en ambas ciudades. Además, ha advertido que su grupo está «en contra de la OTAN» y no apoyará ninguna medida que suponga reforzar los vínculos de España con la Alianza, pese a que su Gobierno va a organizar la próxima cumbre de socios en 2022.

Según planteó la diputada Roser Maestro Moliner, representante de Podemos en la última reunión de la comisión de Defensa, «amparar a Ceuta y Melilla dentro del paraguas de la OTAN podría suponer, esperemos que no, que se pueda denegar la entrada de buques rusos» dentro de ambas ciudades para realizar «un aprovisionamiento normal», debido a «presiones de Estados Unidos».

Podemos hace referencia a las escalas técnicas que han realizado en los últimos años buques de la Armada rusa en Ceuta y Melilla, que consideran ambas localizaciones como puertos ‘neutrales’ (evitan, por norma general, atracar en puertos OTAN). En 2017 se produjo una seria crisis geopolítica por este asunto que golpeó de lleno al Gobierno de Mariano Rajoy. El portaaviones de la armada rusa ‘Almirante Kuztnesov’, en tránsito por el Estrecho hacia la guerra de Siria junto a una flota de apoyo, solicitó permiso para atracar en Ceuta. Le fue concedido, pero posteriormente retirado por las presiones diplomáticas de Estados Unidos y Reino Unido, provocando un duro encontronazo entre Madrid y Moscú.

La OTAN no habla de Ceuta y Melilla

Con ese argumento de permitir en un futuro las escalas rusas en Ceuta y Melilla, Podemos ha dado carpetazo por su parte a la iniciativa que ha planteado Vox para que el Gobierno español inste a la OTAN a aclarar si ambas ciudades serían defendidas en caso de ataque.

El Tratado del Atlántico Norte estipula en su artículo 5 que un ataque contra uno de los aliados se considerará un ataque contra todos los aliados. Sin embargo, en el artículo 6 se describen los territorios protegidos por este paraguas: «Cualquiera de las partes en Europa o en América del Norte, contra los departamentos franceses de Argelia, contra el territorio de Turquía o contra las islas bajo jurisdicción de cualquiera de las partes en la región del Atlántico Norte al norte del Trópico de Cáncer». Técnicamente, Ceuta y Melilla no están en continente europeo ni constituyen una isla, por lo que su protección queda abierta a interpretaciones. Una situación que se ha alargado durante décadas sin solución.

En su presentación de la iniciativa, el diputado de Vox y ex general de Infantería de Marina, Agustín Rosety, ha recordado que Marruecos ha intensificado en los últimos años su desafío a España en Ceuta y Melilla. Muestra de ello, ha defendido, fue el asalto masivo a la frontera de Ceuta registrado pasado mes de mayo. Un pulso que en terminología militar se considera una acción de ‘zona gris’, un desafío a la defensa nacional española en tiempos de paz pero sin involucrar a fuerzas militares. Además, el ex general hizo un repaso a los ambiciosos planes de rearme de Rabat, con la adquisición de cazas F-16 de última generación, fragatas, misiles, carros blindados y drones, que hacen aún más necesario que la OTAN establezca una postura clara frente a las dos ciudades autónomas.

Criticas a la OTAN y a EEUU

En la intervención de Podemos en el Congreso también ha habido sitio para críticas a la propia OTAN o a aliados como Estados Unidos. La formación morada ha mostrado su malestar por la renovación del convenio bilateral militar con EEUU, que a su juicio se ha hecho «a escondidas», y han advertido que los vínculos con Washington resultan negativos para España.

«Este tipo de ligazón con países como Estados Unidos pueden llevarnos a problemas realmente complejos, con una afectación directa al estado español, como el caso de Afganistán, una tragedia que nos repercute a todas», ha defendido la diputada de Podemos.

«Por nuestra parte no podemos apoyar esta propuesta porque no apoyaremos nada que suponga una ampliación de la OTAN, dado nuestro posicionamiento en contra (de la Alianza)», ha añadido. Una declaración de intenciones del socio de Gobierno de Pedro Sánchez, que hace sólo unos meses anunciaba a bombo y platillo que España organizará la próxima cumbre de aliados de la OTAN.