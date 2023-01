Podemos quiere reducir la cuota del PP en la Mesa del Congreso tras la marcha de Suárez Illana

Podemos amenaza con no apoyar al candiato que el PP proponga para cubrir la vacante dejada por su ya ex diputado Adolfo Suárez Illana en la Mesa del Congreso. Esto reduciría la cuota de los parlamentarios del partido de Alberto Núñez Feijóo en el órgano de Gobierno de la Cámara Baja. El partido morado justifica esta amenaza en el «bloqueo» de «la renovación de las instituciones», en alusión al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La Mesa del Congreso se configuró a principios de la actual legislatura. Y quedó de la siguiente manera: Meritxell Batet (PSOE) como presidenta de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (PSOE) como vicepresidente primero, Ana Pastor (PP) como vicepresidenta segunda, Gloria Elizo (Podemos) como vicepresidenta tercera, Ignacio Gil Lázaro (Vox) como vicepresidente cuarto, Sofía Hernanz (PSOE) como secretaria primera, Gerardo Pisarello (Podemos) como secretario segundo, Javier Sánchez Serna (Podemos) como secretario tercero y Adolfo Suárez Illana (PP) como secretario cuarto. La izquierda cuenta con la mayoría.

Suárez Illana abandonó la política el pasado mes de diciembre y renunció a su acta de diputado. Desde entonces, Ana Pastor es la única representante del PP en el órgano de Gobierno de la Cámara Baja. La vacante debe ser cubierta mediante una votación en urna en el Pleno del Congreso y los de Alberto Núñez Feijóo aún no han desvelado a quién propondrán para el puesto.

Pero el portavoz adjunto de Podemos en la Cámara, Enrique Santiago, ha deslizado que el candidato propuesto por el PP podría no contar con el apoyo de su formación. Insta a la formación de Feijóo a buscar acuerdos para lograr retener ese puesto. «Si el PP quiere que el resto de fuerzas políticas le apoyen para formar parte de la Mesa, podemos estudiarlo pero, desde luego, nuestro grupo no lo va a tener en consideración si el PP no tiene un comportamiento de respeto y acatamiento de la Constitución», ha afirmado Santiago este lunes en declaraciones a Europa Press.

«Si el PP está bloqueando la renovación de instituciones, nosotros no vamos a estar por la labor de darle nuestros votos si le hacen falta para que esté en la Mesa. La voluntad de la Cámara se tiene que respetar», ha afirmado el dirigente podemita. «Podemos no es como el PP, consideramos que hay que respetar y cumplir estrictamente la Constitución. Ahora, la Constitución no dice que el PP tenga que tener representación en la Mesa del Congreso y Reglamento de la Cámara tampoco dice que tenga que estar, eso depende de la votación», ha apostillado.

La votación

La composición de los nueve puestos de la Mesa del Congreso se elige al inicio de cada legislatura, en la sesión constitutiva del Congreso. Se eligen en tres votaciones consecutivas. Salen elegidos los más votados en cada una de ellas y se reparten los puestos en función del número de votos, lo que obliga a los grupos parlamentarios a sellar acuerdos previos que les permitan obtener los votos necesarios para hacerse con cada uno de los puestos a los que aspiran.

Sólo hay que cubrir el hueco dejado por Adolfo Suárez Illana en la secretaría cuarta, un cargo para el que cualquiera puede proponer candidatos. La votación es secreta y en urna y será elegida la persona más votada, con lo que un candidato alternativo al que lance el PP podría convertirse en secretario cuarto si recaba más apoyos. PSOE y Podemos cuentan con mayoría en la Mesa del Congreso, por lo que esta mayoría no se vería afectada en ningún momento en caso de que la vacante de Suárez Illana no se cubriera antes de que finalizase la legislatura.

El precedente

Existe un precedente similar, y que data de 2015. En junio de aquel año, el diputado de la desaparecida Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) Jordi Jané, que era vicepresidente cuarto de la Cámara, dejó su escaño al ser nombrado consejero de Interior en la Generalitat de Artur Mas.

Su formación propuso a Jordi Xuclà para sustituirle en ese puesto institucional, pero el PP, que tenía mayoría absoluta y sí había avalado la elección de Jané al inicio de la legislatura, se negó a apoyarle alegando que en aquel momento CDC ya era una formación independentista. El Congreso se disolvió en octubre de 2015 por la convocatoria de elecciones sin que se hubiera sustituido a Jané.