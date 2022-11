El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha comunicado este martes que su diputado y secretario cuarto de la Mesa, Adolfo Suárez Illana, presentará en los próximos días su renuncia al acta tras comunicar su decisión al presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo, con quien ha acordado también su relevo al frente de la Fundación Concordia y Libertad.

En una carta redactada por el propio Suárez Illana, que acompaña al comunicado del Grupo Popular, el hijo del ex presidente del Gobierno, que fue rescatado por el ex líder del PP Pablo Casado para la primera línea política, señala que «siento que debo retomar ya las obligaciones profesionales y familiares que, en su momento, entendí debía aparcar de forma temporal».

Suárez Illana, que pidió el relevo de Casado el pasado febrero, afirma que «hoy, gracias a Dios, al esfuerzo de muchos y a la buena gestión del presidente Feijóo, mi partido ha superado, con éxito muy notable, la crisis pasada y se encuentra, al fin, en una situación que augura la victoria en los próximos comicios».

«Agradezco profundamente a la dirección de mi partido su ayuda y comprensión durante todo este proceso. Y quiero hoy, tras acordar con el presidente Feijóo mi relevo al frente de la fundación Concordia y Libertad y de mis obligaciones en el Parlamento de la Nación, pedir disculpas por los errores cometidos y hacer llegar mi más profunda gratitud a todos aquellos que, con su ayuda, me permitieron desarrollar ese trabajo y hacerlo lo mejor posible», reza la misiva.

«No soy político»

«Yo soy un profesional del derecho comprometido con su país, no un político de carrera; y lo digo con todo el respeto que ello merece. Siempre he mantenido que todos debemos aceptar nuestra cuota de responsabilidad en los asuntos públicos y, en aquel entonces, asumí las que se me propusieron en coherencia con lo predicado. Pero el tiempo pasa y las circunstancias cambian», afirma Suárez Illana. Fue Pablo Casado quien le situó en 2019 como número dos del PP en la lista por Madrid a las elecciones generales.

Además, el diputado del PP destaca «haber tenido el privilegio de poner los cimientos de la que será, sin duda, una magnífica herramienta en favor del entendimiento entre distintos: la fundación Concordia y Libertad».

El Grupo Parlamentario Popular, por su parte, ha agradecido también la labor realizada durante estos años por Adolfo Suárez como representante del PP en el Congreso de los Diputados, especialmente en su tarea institucional desde de la Mesa de la Cámara baja. «Su esfuerzo y dedicación en este tiempo han contribuido a lograr que el PP se haya convertido en la única alternativa al Gobierno de PSOE-Unidas Podemos», remarcan los populares.