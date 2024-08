Pere Aragonés monta su «oficina de ex president» y cobrará 9.078 € al mes

El que fuera líder de la Generalitat de Cataluña Pere Aragonés ha montado su «oficina de ex presidente», tal y como se ha anunciado en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) este martes, y cobrará un sueldo de 9.078 euros, es decir, el 80% del salario que tenía como jefe del Ejecutivo autonómico, tal y como se determina por la Ley relativa al Estatuto de los ex presidentes de la Generalidad.

El DOGC ha recogido este martes el nombramiento de la hasta ahora coordinadora de la Oficina del Presidente, Helena Ricomà, como nueva responsable de la Oficina del Expresidente Pere Aragonés. A su vez, también se ha anunciado que Marçal Sarrats, jefe del Gabinete de Comunicación del Presidente, pasa a ser el responsable de la comunicación de la Oficina del ex mandatario. Por último, Sílvia Sabat, quien fuera secretaria del presidente, se convierte en la responsable de la secretaría adscrita a la Oficina de Aragonés.

Todos estos nombramientos pasan a conformar la nueva oficina de Aragonés, que viene recogida en el artículo 7 del Estatuto de los ex presidentes de la Generalidad. El Gobierno debe facilitarles «los medios necesarios para el sostenimiento de una oficina adecuada a las responsabilidades y funciones desempeñadas, así como la dotación presupuestaria para el funcionamiento ordinario de dicha oficina y para las atenciones de carácter social y protocolario que correspondan».

Esa misma normativa es la que determina la «asignación mensual» de los que fueran los mandatarios de la Generalitat. «Tienen derecho a percibir, por un período equivalente a la mitad del tiempo que han permanecido en el cargo y, como mínimo, por una legislatura, una asignación mensual equivalente al 80% de la retribución mensual que corresponde al ejercicio del cargo», establece la ley.

Sueldo de ex presidente

Teniendo en cuenta que el sueldo de Aragonés durante su mandato se elevaba a 136.177 euros al año, le corresponden, por tanto, 108.941,60 euros, lo que significa que tendrá una retribución mensual durante la próxima legislatura.

Además, los ex presidentes como Aragonés tienen derecho a una «pensión vitalicia» cuando lleguen a los 65 años. Se trata de un sueldo que equivaldría al 60% de la retribución mensual que corresponde al ejercicio del cargo de presidente.

En todo caso, todas estas retribuciones son incompatibles «con el desempeño de un cargo público, con un trabajo o actividad en el ámbito público o privado y con la participación en consejos de administración de empresas públicas o privadas». En todo caso, los ex presidentes tendrán que presentar una «declaración de actividades ante el órgano de la Administración de la Generalidad competente».

También tienen derecho a una pensión de viudedad «el cónyuge viudo no separado legalmente o el otro miembro de la pareja, en el caso de uniones estables de pareja, de un ex presidente». Esas personas tienen derecho a «una pensión vitalicia equivalente al 50% de la pensión» que le correspondería como ex presidente.

Los miembros de la oficina del ex presidente también comportan un gasto para las arcas públicas. De acuerdo con el DOGC, Helena Ricomà contará con un complemento específico de 46.560,36 euros anuales; Marçal Sarrats, 26.121,96 euros anuales, y Sílvia Sabat, la misma cifra.