Tatiana Muravyova, pareja del fallecido Quique San Francisco, siente “asco” por Javier Negre, tal y como ha confesado a OKDIARIO. Además de las razones ya expuestas por este periódico, Muravyova no aguanta al director del canal de Youtube por otro feo gesto que tuvo hacia el actor cuando éste falleció. Y es que, pese a que Quique San Francisco “mandó a la mierda” a Negre, éste no dudó en acercarse al tanatorio para hacer contactos e incluso ganar fama. “Imagínate con toda la cara que tiene Negre, que encima se presentó en el tanatorio. Y yo dije, ¿pero este quién se cree? Encima el cabrón se sacó fotos con mi hijo. Y luego salió la foto en todos los medios. Que yo decía: ¡Coño! Que estamos en el tanatorio. No estamos en promoción de nada”, denuncia a OKDIARIO Tatiana.

Y ahí no acaba la cosa. Según explica quien fuera durante muchos años la pareja del humorista y actor, Negre intentó hacer contactos en el mismo tanatorio… ¡e incluso hizo entrevistas! Todo, pese a que no era bienvenido por la familia y amigos de Quique San Francisco. “También cogió y entrevistó al hijo de Adolfo Suarez. ¡En el tanatorio! Pero macho, que es el tanatorio. Es fuerte, no, lo siguiente. A mí este tío me da asco directamente”, relata Tatiana. “Quique levantó ese programa. Iba Quique y se disparaba la audiencia. Y el otro, en vez de estar agradecido o por lo menos comportarse se portó como el culo”, continúa una indignada Tatiana. “Muy feo, muy feo todo”, lamenta.

Todo esto, recuerden, tras, según denuncia la pareja de Quique San Francisco, haber “mentido” respecto al humorista y, sobre todo, haber terminado muy mal con él debido a los aires de grandeza del director del canal de Youtube, que llegó a tratar al actor como si fuera un empleado suyo. Como es lógico, el humorista “mandó a la mierda” a Negre unas semanas antes de fallecer. Negre, sin embargo, aprovechó la muerte de San Francisco para ganar fama y hacer contactos. “Lamentable”, concluye Tatiana.